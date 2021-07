03:14 min | 27.07.2021 | Das Erste Turn-Drama um Biles: Superstar steigt aus Mehrkampf-Finale aus Simon Biles absolvierte beim Mehrkampf-Finale der Mannschaft nur den Sprung, ehe sie aufgrund mentaler Probleme ausstieg.

Turnen

Turnen: US-Star Biles steigt aus - Team-Gold geht nach Russland

Turn-Superstar Simone Biles ist beim olympischen Mannschafts-Finale in Tokio am Dienstag (27.07.2021) nach dem ersten von vier Geräten "aus medizinischen Gründen" ausgestiegen, wie der US-Turnverband offiziell mitteilte. Ihr Team musste sich am Ende mit Silber begnügen. Gold ging an die russische Riege.

Das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) ist erstmals seit 29 Jahren wieder Mannschafts-Olympiasieger. Es profitierte beim Gewinn der Goldmedaille auch vom Aus von Biles. Die russische Riege siegte mit 169,528 Punkten vor den USA (166,096), die den möglichen dritten Olympiasieg in Serie verpassten. Platz drei belegte Großbritannien (164,096).

Ergebnisse Kunstturnen, Mehrkampf Mannschaft, Frauen, Finale Gold ROC Wladislawa Urasowa / Angelina Melnikowa / Viktoria Listunowa / Liliia Akhaimowa Silber USA Sunisa Lee / Jordan Chiles / Grace McCallum / Simone Biles Bronze GBR Jessica Gadirova / Alice Kinsella / Jennifer Gadirova / Amelie Morgan 4. ITA Vanessa Ferrari / Asia D´Amato / Martina Maggio / Alice D´Amato 5. JPN Mai Murakami / Aiko Sugihara / Hitomi Hatakeda / Yuna Hiraiwa Alle Platzierungen

Biles kehrt bandagiert in die Halle zurück

Die Rekord-Weltmeisterin Biles absolvierte im Finale nur den Sprung und blieb unter ihren Möglichkeiten - sie bekam die für sie ungewohnt niedrige Wertung von 13,766 Punkten. Anschließend verließ Biles mit dem Mannschaftsarzt der Amerikanerinnen die Halle, in die sie kurze Zeit später mit einer Bandage am rechten Bein zurückkehrte.

Am zweiten Gerät, dem Stufenbarren, wurde Biles von der als Ersatzfrau in der Startliste aufgeführten Jordan Chiles ersetzt. Die Ausnahmeturnerin sollte eigentlich an allen vier Geräten antreten. Später gab der US-Verband bekannt, dass Biles sich "aus einem medizinischen Grund" zurückgezogen habe. "Sie wird täglich untersucht, um die medizinische Freigabe für zukünftige Wettbewerbe zu bestimmen", hieß es. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Biles beklagt sich über enormen Druck

Schon in der Qualifikation am vergangenen Sonntag (25.07.2021) hatte Biles nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen können. Allerdings war sie trotz zahlreicher Schnitzer Beste des Vierkampfes aus Boden, Schwebebalken, Sprung und Stufenbarren. Auf Instagram hatte sie sich am Montag (26.07.2021) über den enormen Druck beklagt. "Es war kein einfacher Tag oder mein Bestes, aber ich bin durchgekommen. Ich fühle mich wahrhaftig als hätte ich zurzeit die Last der Welt auf meinen Schultern. Ich weiß, ich bürste es ab und lasse es so aussehen als würde der Druck keinen Einfluss auf mich haben, aber verdammt, manchmal ist es hart hahaha", schrieb sie.

Viermal Gold in Rio

Biles, die 2016 in Rio im Mehrkampf, am Sprung, am Boden und auch mit der Mannschaft ganz nach oben aufs Podium turnte, wollte in der japanischen Hauptstadt gleich mehrere Rekorde brechen. Die nur 1,42 Meter große US-Amerikanerin wäre mit sechs möglichen Goldmedaillen an der Ukrainerin Larissa Latynina vorbeigezogen, die zwischen 1956 und 1964 neun Olympiasiege für die Sowjetunion holte. Danach sieht es nun nicht mehr aus.