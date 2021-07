Fußball

US-Fußballerinnen starten "Mission Gold" gegen Schweden

Bereits zwei Tage vor dem offiziellen Beginn der Olympischen Sommerspiele startet das olympische Fußballturnier der Frauen am Mittwoch (21.07.2021, ab 9.30 Uhr im Livecenter auf sportschau.de) mit der Partie Großbritannien gegen Chile. Nur eine Stunde später beginnt die Partie USA gegen Schweden.

In Abwesenheit des deutschen Teams, das als Titelverteidiger die Qualifikation für Tokio verpasst hat, befindet sich das US-Fußballteam um Superstar Megan Rapinoe auf einer historischen Mission. Das Ziel der USA ist klar - und es könnte größer nicht sein: Nichts anderes als Geschichte schreiben. Noch nie hat es ein Frauen-Team geschafft, dem WM-Titel im Fußball olympisches Gold folgen zu lassen. Rapinoe und Co. wollen das ändern. "Wir wollen weiterhin das beste Team der Welt sein. Wir wollen weiterhin Titel gewinnen", so die Kampfansage der 36-Jährigen im Vorfeld der Spiele. "Letztendlich ist es so: Gewinnen ist großartig. Verlieren ist scheiße."

Ein Triumph am 6. August im Olympiastadion in Tokio wäre das fünfte US-Gold nach 1996, 2004, 2008 und 2012. Und für Rapinoe das zweite - sie war vor neun Jahren schon beim Triumph in London dabei.

17 Weltmeisterinnen von 2019 nominiert

Für die historische Mission nominierte Trainer Vlatko Andonovski 17 Weltmeisterinnen von 2019. Unter dem gebürtigen Mazedonier, der vor zwei Jahren auf Weltmeister-Trainerin Jill Ellis folgte, gewannen die US-Amerikanerinnen 22 von 23 Spielen - ausgerechnet gegen Olympia-Auftaktgegner Schweden gab es im April dieses Jahres allerdings nur ein Remis.

Neben den USA darf man auch den Brasilianerinnen, den Japanerinnen, den Niederländerinnen sowie den Schwedinnen Chancen auf Edelmetall zutrauen.

Insgesamt gehen in Japan lediglich zwölf Teams an den Start, von denen sich nach einer zweiwöchigen Gruppenphase acht für das Viertelfinale qualifizieren. Im Anschluss startet die K.o.-Phase, bis schließlich die Medaillen ausgespielt werden.

DFB-Frauen nicht qualifiziert

Nichts zu gewinnen haben diesmal die Titelverteidigerinnen - nämlich die deutschen Fußballerinnen. 2016 triumphierten sie durch ein 2:1 gegen Schweden im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro. Eine Wiederholung ist ausgeschlossen, denn durch das Viertelfinal-Aus bei der WM 2019 verpasste die DFB-Auswahl das olympische Turnier in Tokio.