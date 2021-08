Schwimmen

Wasserspringen: Wassen-Schwestern im olympischen Halbfinale vom Turm

Die deutschen Wasserspringerinnen Elena und Christina Wassen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Qualifikation vom Zehn-Meter-Turm am Mittwoch (04.08.2021) mit Bravour gemeistert. Damit springen sie am Donnerstag um einen Platz im Finale.

Die beiden Wassen-Schwestern Elena und Christina zeigten jeweils fünf ordentliche Sprünge. Elena bekam für ihre Ausführungen jeweils über 60 Punkte schaffte es mit 323,80 Punkten als Sechste ins Halbfinale am Donnerstag (05.08.2021/ab 3.00 Uhr MESZ im Livecenter auf sportschau.de).

Ihre knapp zwei Jahre ältere Schwester Christina musste nach einem schwächeren vierten Sprung (Doppelter Rückwärtssalto mit anderthalb Schrauben aus dem Handstand) vor dem abschließenden Durchgang als 17. um ihren Platz unter den besten 18 zittern, brachte dann aber einen sauber ausgeführten zweieinhalbfachen Rückwärtssalto mit anderthalb Schrauben ins Wasser und kam so noch auf Rang 13 (297,15).

Chinesinnen dominieren die Qualifikation

Überragende Springerin in der Qualifikation war die erst 15-jährige Chinesin Chen Yuxi mit 390,70 Punkten. Sie hatte rund 26 Zähler Vorsprung auf ihre Landsfrau Quan Hongchan, die mit 14 Jahren die jüngste chinesische Olympia-Teilnehmerin in Japan ist.

Das deutsche Wassersprung-Team hat in Tokio in den Synchronwettbewerben vom Drei-Meter-Brett durch Lena Hentschel und Tina Punzel sowie Patrick Hausding und Lars Rüdiger zwei Bronzemedaillen geholt.