Schwimmen

Paralympics: Verena Schott schwimmt zu Lagen-Bronze

Die deutsche Schwimmerin Verena Schott vom BPRSV Cottbus hat am Donnerstag (26.08.2021) ihre Chance auf eine Medaille bei den Paralympics ergriffen und über 200 m Lagen überraschend die Bronzemedaille gewonnen.

Die 32-jährige Schott schlug nach 2:59,09 min. an und verbesserte damit ihre Vorlaufzeit um über fünf Sekunden. Zu Gold schwamm die Britin Maisie Summers-Newton, die zudem den Weltrekord noch einmal verbesserte. Die Ukrainerin Jelysaweta Mereschko hatte die Bestmarke im Vorlauf auf 2:56,90 Minuten geschraubt und galt damit als Favoritin auf die Goldmedaille. Doch Summers-Newton drückte die Zeit noch einmal um zwei Zehntelsekunden auf 2:56,68 min.

Schott: "Wir haben harte Jahre hinter uns"

"Meine Gefühlswelt ist ein bisschen durcheinander. Ich könnte die ganze Zeit nur weinen. Ich bin mega-glücklich und mega-erleichtert", sagte Schott. "Vielleicht gibt das auch den anderen Aufschwung. Wir haben alle harte Jahre hinter uns." 2016 in Rio hatten die deutschen Schwimmer nur drei Medaillen geholt, darunter keine goldene.

Die inkomplett querschnittsgelähmte Schott zählte in diesem Finale im Aquatics Centre trotz ihrer überzeugenden Vorlauf-Vorstellung nur zu den Außenseiterinnen, aber: 2016 hatte sie bei den Paralympics in Rio 2016 bereits Platz vier über 200 m Lagen belegt. 2012 in London hatte sie Silber gewonnen.

01:39 min | Das Erste Bronzegewinnerin Schott emotional nach Paralympics-Erfolg Verena Schott gewinnt die Bronzemedaille und ist nach dem Erfolg über 200 Meter Lagen sichtlich gerührt.

Ebenfalls Chancen über 100 m Brust

Die größten Chancen auf einen Medaillen-Rang in Tokio hatte sich die Studentin eigentlich über 100 m Brust am Samstag (28.08.2021) ausgerechnet. Auf dieser Strecke war die gebürtige Greifswalderin 2015 Weltmeisterin und 2019 Vize-Weltmeisterin geworden und hatte in Rio ebenfalls Rang vier belegt. Auch über 100 m Rücken zählt sie zu den Mitfavoritinnen, 2019 gewann sie WM-Gold.

Am Mittwoch (25.08.2021) hatte Schott zum Auftakt der paralympischen Schwimmwettbewerbe über 50 m Freistil den Endlauf klar verpasst.