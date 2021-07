Saitama Super Arena Tokio

Kapazität: 21.000

Eröffnet: 2000

Sportarten: Basketball

Superstars in der Super Arena: Die beiden Basketball-Turniere werden in Saitama ausgetragen. Die Millionenstadt liegt gut 40 Kilometer nördlich von Tokio, doch mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen ist man in nur 15 Minuten im Tokioter Stadtzentrum. Die Saitama Super Arena ist eine der größten Mehrzweckhallen Japans. Hier fanden schon Basketball- und Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften sowie NBA- und NHL-Spiele statt. Nach dem Reaktorunglück von Fukushima 2011 wurden in der Halle vorübergehend Menschen untergebracht, die ihren Heimatort Futaba im radioaktiv verseuchten Sperrgebiet verlassen mussten.