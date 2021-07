TV

Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio im TV bei ARD und ZDF

ARD und ZDF berichten im TV mehrere Hundert Stunden lang live von den Olympischen Spielen in Tokio. Zusätzlich zu den Fernsehübertragungen bietet die ARD täglich bis zu zehn Livestreams von den Wettbewerben in Japan an - rund 1.500 Stunden Livesport im Internet, der ARD-Mediathek und HbbTV.