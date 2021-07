Rudern

Afrikameisterin bei Olympia: Die besondere Geschichte der Ruderin Diekmann

Eine Deutsche hat sich im Einer nicht für die Ruder-Wettbewerbe bei Olympia qualifiziert. Maike Diekmann hat zwar deutsche Wurzeln, startet aber für Namibia. Als Afrikameisterin verkauft sich die 27-Jährige in Tokio teuer - und hat ihr Ziel, unter die Top 15 der Welt zu kommen, weiter fest im Blick.

"Das ist einfach eine Ehre. Ich bin richtig stolz, dass ich für Namibia hier bin", sagte Diekmann der ARD. "Wir hoffen natürlich, dass wir Rudern in Namibia ein bisschen größer rausbringen können - und ich hoffe, dass ich etwas dazu beitragen kann."

Rudern? Steht in Namibia nicht hoch im Kurs

Ihre Urgroßeltern sind einst aus Deutschland nach Namibia ausgewandert, seitdem ist ihre Familie fest in dem Staat in Südwestafrika verwurzelt. Geboren in Otjiwarongo und aufgewachsen auf einer Farm im Norden des Landes, verbrachte die Sportbegeisterte viel Zeit mit Hockey und Leichtathletik.

Rudern? Steht in Namibia, wo es für Wassersport dieser Art ohnehin zu trocken ist, nicht gerade hoch im Kurs. Anders im Nachbarland Südafrika, wo Diekmann studiert hat. "In meinem dritten Uni-Jahr hab ich nebenbei mit dem Rudern angefangen - zum Spaß", erzählt sie. "Doch dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das ein Sport für mich ist."

Und dass sie offenbar großes Talent besitzt. Nach harten Trainingseinheiten in Südafrika wurde sie schließlich Afrikameisterin - und qualifizierte sich so für Olympia. Bei der Eröffnungsfeier machte auch Namibia von der Möglichkeit Gebrauch, dass eine Frau und ein Mann gemeinsam die Fahne ihres Landes tragen. Die Wahl fiel auf Leichtgewichtsboxer Jonas Junias Jonas - und Diekmann.

Angestrebtes Ziel noch immer zu erreichen

In ihrem ersten Rennen bei Olympia setzte sie ein Ausrufezeichen, in ihrem Vorlauf blieb sie unter acht Minuten. Ohne den Umweg über den Hoffnungslauf ging es direkt eine Runde weiter. Im Viertelfinale konnte sie die Leistung allerdings nicht bestätigen. 8:21,69 Minuten bedeuteten Rang fünf und das Ende großer Olympia-Träume.

Bloß eine Ruder-Exotin ist sie aber mitnichten. Bei den Olympischen Spielen werden die Plätze ausgerudert - und die erhoffte Platzierung unter den besten 15 ist nach wie vor möglich. Dafür muss sich Diekmann am Donnerstag (29.07.2021/ab 5 Uhr im Livecenter) einen Platz im Finale C sichern. Ihre Tokio-Reise ist noch nicht beendet.