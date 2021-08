105:22 min | 05.08.2021 | Das Erste Basketball: USA gegen Australien - das komplette Halbfinale Im Basketball-Halbfinale spielen die USA gegen Australien. Das Spiel in voller Länge.

Basketball

Basketball - US-Stars zeigen Australien die Grenzen auf

Nach der Vorrunden-Niederlage gegen Frankreich tauchten schon Zweifel am US-amerikanischen Basketball-Olympiateam auf. Mit einem deutlichen 97:78-Sieg Sieg gegen Australien zogen Durant und Co. am Donnerstag (05.08.2021) aber ins Finale ein.

Als die US-amerikanischen Basketball-Stars in der Vorrunde des Olympia-Turniers gegen Frankreich (76:83) verloren hatten, war der Aufschrei in der Heimat groß. Von "überraschend" über "demütigend" bis hin zu "peinlich" gingen die Beurteilungen der heimischen Presse. Was Trainer Gregg Popovich in einer der nächsten Pressekonferenzen die Wutröte ins Gesicht trieb. "Ich verstehe die Kritik nicht. Das beleidigt die Franzosen, als wenn wir sie mit 30 schlagen müssten. Das ist eine überragende Mannschaft."

Europa hat mächtig aufgeholt

Festzuhalten gilt: Nach wie vor ist der Basketball der nordamerikanischen Profiliga NBA natürlich der mit Abstand beste der Welt - nur spielen dort mittlerweile derart viele starke Europäer, dass die Abstände in den Nationalteams immer kleiner werden. Für Frankreich räumte gegen die USA beispielsweise mit Rudy Gobert ein Hüne unter dem Korb auf, der in der NBA in den letzten vier Jahren dreimal als Verteidiger des Jahres ausgezeichnet wurde. Der Grieche Giannis Antetokounmpo und der Serbe Nikola Jokic machten in den letzten drei Jahren den Titel des wertvollsten Spielers der Liga unter sich aus.

Durant und Co. drehen in der zweiten Hälfte auf

Und dennoch: Der Olympiasieg des US-Teams wird in der Heimat schlichtweg erwartet. Und dem sind die US-Boys am Donnerstag einen gehörigen Schritt näher gekommen. Gegen Australien lag das Team lange zurück, zeitweise liefen sie einem Rückstand von 15 Punkten hinterher. Doch dann drehten Kevin Durant und seine Kollegen nach der Halbzeit enorm auf und zertrümmerten die Aussies regelrecht: Mit 97:78 siegten sie und ließen ihre Zweifler vorerst verstummen.

Überragend präsentierte sich dabei erneut Durant (Brooklyn Nets), dem 23 Punkte und neun Rebounds gelangen. Sehr stark auch Devin Booker von den Phoenix Suns, der drei Dreier beisteuerte und vier von fünf Versuchen aus dem Halbfeld traf. Vor allem in der Sicherheit der klaren Würfe zeigten sich die US-Amerikaner deutlich überlegen, punkteten hier in 86 Prozent aller Würfe. Australien traf da nur 71 Prozent.