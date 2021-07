Nachrichten

Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch-Gegnerin mit Corona infiziert

Ein positiver Corona-Test bei den Olympischen Spielen wirkt sich nun auch auf deutsche Starterinnen aus. Wie das Tschechische Olympische Komitee am Donnerstag (22.07.2021) mitteilte, ist Marketa Slukova betroffen, die in der Vorrunde im Beachvolleyball auf das Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch hätte treffen sollen.

Slukova, deren Ehemann und Trainer Simon Nausch zuvor bereits positiv getestet worden war, und ihre Beach-Partnerin Barbora Hermannova sollten am 28. Juli die letzten Gruppengegnerinnen für Ludwig/Kozuch sein. Der positive Test sei eine "riesige Enttäuschung", teilte die 33-Jährige mit. Sie habe "geweint, geschimpft und wieder geweint".

Nach Angaben eines Sprechers des Nationalen Olympischen Komitees muss Slukova nun für zehn Tage in Quarantäne, ihre Teilnahme an den Spielen in Tokio sei damit praktisch ausgeschlossen. Die Auswirkungen auf den Spielplan und die Gruppe F von Ludwig/Kozuch waren zunächst nicht klar.

Wegen mehrerer Corona-Fälle in der tschechischen Delegation hat das Nationale Olympische Komitee in Prag eine Untersuchung eingeleitet. Im Fokus stehe die Frage, ob vor, während und nach dem Charterflug nach Tokio alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten worden seien, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung.

Niederländische Taekwondo-Kämpferin kündigt Karriereende an

Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio haben die Organisatoren zwölf weitere Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt stieg die offizielle Zahl der positiven Covid-19-Tests, die seit dem 1. Juli im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen ermittelt wurden, auf 87.

Wie das Nationale Olympische Komitee der Niederlande mitteilte, ist darunter auch die Taekwondo-Kämpferin Reshmie Oogink. Sie ist die zweite Niederländerin, die aufgrund der verordneten Zehn-Tages-Quarantäne nicht an den Spielen teilnehmen kann. Bereits am Mittwoch hatte es die Skateboarderin Candy Jacobs erwischt.

"Ich habe alles getan, was ich konnte und so hart gearbeitet, um den Spielen so nahe zu kommen. Dies ist das Ende meiner Karriere", sagte Oogink in einer Erklärung. Neben ihr wurde auch ein Mitglied des Teampersonals positiv getestet.

Schwimm-Europameister verpasst die Spiele

Gar nicht erst nach Japan reisen wird der russische Schwimm-Europameister Ilja Borodin. Der 18-Jährige, der über 400 m Lagen als Medaillenkandidat galt, wurde im Trainingslager in Wladiwostok kurz vor der Abreise positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der russische Schwimmverband bekannt. Alle anderen Tests im Schwimmteam seien negativ ausgefallen.

Borodin hatte sich im Mai in Budapest den EM-Titel in Junioren-Weltrekordzeit von 4:10,02 Minuten gesichert. Damit war der Teenager die sechstbeste Zeit in diesem Jahr geschwommen.