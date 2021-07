Bogenschießen

Bogenschießen: Deutsche Frauen im Olympia-Viertelfinale

Nach dem frühen Aus im Mixed haben Deutschlands Bogenschützinnen im olympischen Teamwettbewerb das Viertelfinale erreicht. Gegen Taiwan gewann das deutsche Trio am Sonntag (25.07.2021) das Achtelfinale mit 6:2-Satzpunkten (55:54, 47:54, 52:49, 55:50).

Das Team um die Silbermedaillengewinnerin von Rio, Lisa Unruh, startete konzentriert in den Wettbewerb und holte sich den ersten Satz mit 55:54 Ringen. Im zweiten Durchgang flatterten jedoch die Wind-Fahnen etwas mehr und auch die Nerven. Einzig Michelle Kroppen traf konstant. Unruh gelang mit ihrem ersten Schuss nur eine Sechs, Charline Schwarz in ihrem zweiten Versuch sogar nur eine Fünf. Die insgesamt 47 Punkte waren zu wenig, so gelang Taiwan der Ausgleich.

Doch auch die Asiatinnen hatten zu kämpfen, konnten im dritten Satz keine Zehn treffen, während den deutschen Frauen zwei Treffer in das 12 Zentimeter große und 70 Meter entfernte Feld gelangen. Mit dem 4:2 nach Satzpunkten hatten es Unruh und Co. in der eigenen Hand und hielten dem Druck stand. Auch der vierte Satz ging an Deutschland.

Ergebnisse Bogenschießen, Mannschaft, Frauen, 3. Achtelfinale 1. GER Deutschland 2. TPE Taiwan Alle Platzierungen

Um 6.45 Uhr MESZ geht es gegen Mexiko um den Einzug ins Halbfinale. Das kleine Finale ist für 9.15 Uhr und das Gold-Duell für 9:40 Uhr geplant.