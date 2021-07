Boxen

Boxerin Apetz: Erst Olympia-Geschichte schreiben, dann Medaille gewinnen

Als erste deutsche Boxerin bei Olympia wird Nadine Apetz in Tokio Geschichte schreiben. Die 35-Jährige will gegen Vorurteile ankämpfen, ein Vorbild für den weiblichen Nachwuchs sein - und am besten auch eine Medaille holen.

Dass sie die erste deutsche Boxerin bei Olympia ist "und dies irgendwann in irgendwelchen Büchern steht, ist bei mir noch nicht richtig durchgesickert", so Apetz, die gebürtig aus Haan (Nordrhein-Westfalen) stammt. "Erst wenn ich in den Ring steige, wird das Ganze für mich real."

Wenn die zweimalige WM-Dritte am Dienstag (27.07.2021) im Weltergewicht gegen die Inderin Lovlina Borgohain das erste Mal olympisch boxt, kämpft sie aber auch gegen Vorurteile, mit denen es Boxerinnen in Deutschland auch im Jahr 2021 noch immer zu tun haben.

Boxen ist eben doch auch für Frauen

Nervige und leidige Kommentare über Frauen im Ring hört Apetz immer noch viel zu häufig. "Man bekommt schon immer mal wieder gesagt: Boxen ist eigentlich nichts für Frauen. Es kommt immer wieder rüber, dass man als Frau, die boxt, anders ist. Aber wir identifizieren uns mit unserem Sport", sagte sie im Mai bei Sport Inside. Deshalb gehören auch Muskeln zu ihrem Körper, "und die kommen halt nicht über Nacht. Die stehen für viel harte Arbeit, Schweiß, Disziplin. Wenn einem jemand das abspricht, ist das verletzend."

In der Kokugikan Arena in Tokio kämpft Apetz aber nicht nur um eine Medaille, sondern auch noch gegen ein anderes Vorurteil. "Ich möchte schönes Boxen zeigen und mit dem Vorurteil aufräumen, der Boxsport sei nur roh und brutal", sagt sie. Ihr Ziel: Mädchen und auch deren Eltern begeistern, "denn weiblichen Box-Nachwuchs brauchen wir ganz dringend".

Apetz als "Spätberufene" zu Olympia

Eine größere und bessere Bühne als Olympia gibt es dafür wohl nicht. Dabei hat sie ihre Karriere erst spät gestartet. Während ihres Studiums der Biologie und Neurowissenschaften kam sie durch eine Uni-Gruppe zum Boxen. Ihr Talent blitzte schnell auf, doch für ambitionierten Leistungssport war zunächst keine Zeit. Für ihre Masterarbeit und die anschließende Promotion zog Apetz nach Australien - flog aber für die deutschen Meisterschaften, bei denen sie stets triumphierte, immer heim.

Nach drei Jahren kehrte sie komplett zurück und konzentrierte sich fortan nur noch aufs Boxen. Den Dämpfer 2016, als sie in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm das Ticket für Rio verpasst hatte, ließ Apetz schnell hinter sich. Als für Tokio das Weltergewicht (bis 69 Kilogramm) bei den Frauen eingeführt wurde, stellte sie die Promotion mit dem Titel "Die tiefe Hirnstimulation bei Parkinson im Alter" hintan.

"Mein Ziel ist auf jeden Fall das Podium"

Ihr Olympia-Ticket hatte die zweimalige WM-Dritte (2016, 2018) bei der Europa-Qualifikation Anfang Juni gelöst, als sie in Paris ihren Viertelfinalkampf gegen die Polin Karolina Koszewska mit 4:1 Punktrichterstimmen gewann. "Ich habe bei der Qualifikation eine gute Leistung abgeliefert, auch die Sparrings waren gut. Wenn mir mein Kopf keinen Strich durch die Rechnung macht, ist eine Medaille drin", sagt Apetz mit Blick auf die Wettkämpfe in Tokio.

Und auch wenn sie eine Corona-Infektion im Trainingslager in Österreich im September 2020 um drei Wochen zurückwarf, geht sie ihre Premiere bei den Olympischen Spielen voller Selbstvertrauen an: "Mein Ziel ist auf jeden Fall das Podium. Ich werde alles dafür geben, dass ich das Finale erreiche." Und mit einer Medaille wäre ihr ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher sicher.