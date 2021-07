14:00 min | 27.07.2021 | Das Erste Boxen: Apetz boxt gut, aber verliert im Achtelfinale

Boxen

Boxerin Apetz scheidet bei Olympia-Premiere im Achtelfinale aus

Der Traum von einer Medaille bei Olympia ist für die erste deutsche Boxerin Nadine Apetz früh geplatzt. Die 35 Jahre alte Weltergewichtlerin (bis 69 Kilogramm) verlor ihren Kampf gegen die Inderin Lovina Borgohain knapp mit 2:3.

"Ich hatte in der ersten Hälfte der ersten Runde zu viel Respekt, danach habe ich reingefunden", sagte Apetz nach dem Kampf. "Es war ein enger Kampf, es sind die Olympischen Spiele und nicht nur irgendein Turnier. Da musst du alles geben und das habe ich, denke ich. Leider war es nicht genug." Die Spätstarterin aus Köln, die erst während des Studiums (Biologie und Neurowissenschaften) als Ausgleich mit dem Boxen in Berührung gekommen war, wolle sich nun auf ihre Doktorarbeit konzentrieren und sprach nach der Niederlage vom "letzten Kampf auf großer Bühne". Dass sie doch noch bis zu den Spielen in Paris 2024 weitermacht, schloss Apetz nahezu aus. Sie wolle Boxen aber weiter als Hobby betreiben.

02:34 min | 27.07.2021 | Das Erste Boxen: Nadine Apetz - Pionierarbeit mit 35 Jahren Nadine Apetz ist Profi-Boxerin und hat nach den Olympischen Spielen mit ihrer Promotion bereits das nächste Ziel im Blick.

Abduljabbar im Viertelfinale

Schwergewichtler Ammar Riad Abduljabbar war dagegen kurz zuvor ins Viertelfinale eingezogen. Nach einem Freilos in der ersten Runde besiegte der Hamburger Jose Maria Lucar Jaimes aus Peru klar mit 5:0 nach Punkten. Nächster Gegner ist der an Nummer eins gesetzte Muslim Gadschimagomedow (ROC).