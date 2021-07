Nachrichten

Coronavirus-Infektionen bei Olympia: 17 neue Fälle registriert

Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben die Organisatoren 17 weitere Corona-Fälle gemeldet, darunter ein Athlet.

Damit stieg die Zahl der positiven Tests seit Beginn der Erfassung am 1. Juli auf insgesamt 123. Wie das Organisationskomitee in dem am Samstag (24.07.2021) veröffentlichten Tagesbericht bekannt gab, gehört zu den Betroffenen eine Athletin oder ein Athlet, die oder der nicht aus Japan kommt.

Tags zuvor hatte die deutsche Olympia-Mannschaft ihren ersten Corona-Fall bekanntgegeben. Der Radsportler Simon Geschke war positiv auf das Virus getestet worden.