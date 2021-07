Nachrichten

Coronavirus-Infektionen bei Olympia: Sieben neue Fälle gemeldet

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben sieben neue Coronavirus-Infektionen registriert. Zwei weitere Athleten wurden positiv getestet. Die Gesamtzahl der Fälle im Olympia-Umfeld ist auf 155 gestiegen.

Einer der beiden Athleten ist der niederländische Tennisspieler Jean-Julien Rojer, der bereits am Montag (26.07.2021) von der Internationalen Tennisföderation ITF als Positivfall vermeldet wurde. Zudem erklärten die Veranstalter, dass zwölf Mitglieder des Sicherheitsteams ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert seien. Diese Fälle fließen allerdings nicht in die offizielle Statistik ein.

Chefin des Flüchtlingsteams muss weiter in Doha bleiben

Die Chefin des IOC-Flüchtlingsteams muss weiter auf ihre Reise nach Tokio warten. Der frühere Marathon-Star Tegla Loroupe müsse weiter in Doha in Katar bleiben, sagte IOC-Spitzenfunktionär James Macleod. "Wir werden in den nächsten Tagen die weiteren Schritte diskutieren", fügte Macleod hinzu.

Loroupe, die vom Internationalen Olympischen Komitee zur Chefin de Mission des Flüchtlingsteams berufen worden war, hatte sich im Trainingslager der Mannschaft in Katar mit dem Coronavirus infiziert und konnte daher nicht nach Japan reisen. Das IOC hatte den Fall am 14. Juli vermeldet.