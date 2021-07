02:58 min | 26.07.2021 | Das Erste Hockey: Deutschland mit erster Olympia-Pleite gegen Belgien

Hockey

Deutsche Hockey-Herren unterliegen Belgien bei Olympia

Nach dem Auftaktsieg im Olympia-Turnier in Tokio hat sich Deutschland im zweiten Gruppenspiel am Montag (26.07.2021) gegen Weltmeister Belgien geschlagen geben müssen.

Zwei Tage nach dem 7:1-Kantersieg gegen Kanada unterlag die Mannschaft von Kais al Saadi den starken Belgiern mit 1:3 (0:2, 0:0, 0:1, 1:0). Trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte und deutlich mehr Offensivaktionen, gelang die Wende nicht mehr. Bereits am Dienstag (27.07.2021) steht die nächste Partie gegen Großbritannien an. Deutschland hat weiter alle Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde.

Früher Zwei-Tore-Rückstand für Deutschland

Das deutsche Team startete denkbar schlecht in die Partie gegen den amtierenden Weltmeister. Bereits nach fünf Minuten lag der Ball das erste Mal im Gehäuse von Alexander Stadler. Eine Hereingabe von Cédric Charlier lenkte Niklas Bosserhoff unglücklich ins eigene Tor. Keine zwei Minuten später ließ Charlier seinen Gegenspieler Benedikt Fürk mit einer Körpertäuschung stehen und traf von der Kante der Schusskreises ins rechte obere Eck. Deutschland konnte sich in der Folgezeit defensiv festigen, kam aber selbst kaum gefährlich vor das belgische Tor und verbuchte in den ersten 30 Minuten lediglich zwei Schüsse.

Wie man aus wenig viel macht, zeigte dann Belgien: Nach einer Strafecke kurz nach der Halbzeit visierte Alexander Hendrickx das linke Dreiangel an und erhöhte auf 3:0 (35.). Auch Deutschland benötigte einen Standard, um zu seinem ersten Torerfolg zu kommen. Nach einer Serie von Strafecken konnte Martin Häner verkürzen (51.). Den deutschen Hockey-Herren blieben noch knapp zehn Minuten, in denen sie den Druck erhöhten, aber ihre Chancen nicht nutzen konnten.