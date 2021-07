Tennis

Dominik Koepfer bei olympischem Tennisturnier ausgeschieden

Dominik Koepfer verlor am Mittwoch (28.07.2021) in Tokio ein umkämpftes Duell mit dem an Nummer sechs gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta 6:7 (7:9), 3:6.

Im Tiebreak des ersten Satzes nutzte der 27-Jährige aus Donaueschingen seine Chancen nicht und vergab einen Satzball. Im zweiten Satz agierte Carreno Busta dann überlegen. Nach insgesamt 1:55 Stunden musste sich Koepfer geschlagen geben.

Trotz des Ausscheidens eine gelungene Olympia-Premiere

Mit zwei Siegen und dem Achtelfinaleinzug bei seinen ersten Sommerspielen darf der Weltranglisten-57. dennoch zufrieden sein. Gegen den Weltranglisten-Elften Carreno Busta war aber zumindest nach der Leistung im ersten Satz durchaus auch eine Überraschung möglich. Am Doppel-Wettbewerb nahm der US-Open-Achtelfinalist von 2019 nicht teil.