Fechten

Fechter Joppich und Sanita gewinnen Olympia-Auftakt-Gefechte

Erfolgreicher Olympia-Auftakt für die Florettfechter Peter Joppich und Andre Sanita. Benjamin Kleibrink steigt erst in der zweiten Runde ein.

Vierfach-Weltmeister Peter Joppich ist erfolgreich in die olympischen Fecht-Wettbewerbe gestartet. Der Florett-Spezialist aus Koblenz besiegte am frühen Montagmorgen (26.07.2021) Alex Cai aus Kanada 15:12. Joppich lag in dem Duell von Beginn an vorn und brachte den Sieg letztlich souverän nach Hause.

In der Runde der besten 32 wartet jetzt aber ein richtig schwerer Gegner. Ab 4.35 Uhr (MESZ) muss der 38-jährige Joppich gegen den Olympia-Zweiten von 2016, Alexander Massialas aus den USA, ran.

Sanita nach 8:14 noch 15:14

Nach einer dramatischen Aufholjagd hat es auch Andre Sanita in die nächste Runde geschafft. Der Vize-Europameister im Team von 2019 setzte sich hauchdünn 15:14 gegen Siu Lun Cheung aus Hongkong durch. Der 29-jährige Sanita stand gegen den Asienmeister von 2018 beim 8:14 schon vor dem Aus, konnte das Gefecht aber noch drehen. Ab 6.05 Uhr (MESZ) trifft Sanita nun auf den 2018-Weltmeister Alessio Foconi aus Italien.

Kleibrink steigt gegen Ägypter ein

Ebenfalls in der 32-er Runde steigt Benjamin Kleibrink in den Wettbewerb ein. Der 35-jährige Olympiasieger von 2008 ist ab 5.05 Uhr Favorit gegen den Ägypter Alaaeldin Abdouelkassem. In der ersten Runde hatte Kleibrink noch ein Freilos.