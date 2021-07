03:16 min | 26.07.2021 | Das Erste Fechten: Choupenitch stoppt Joppichs Olympia-Lauf

Fechten

Fechter Joppich scheidet im Olympia-Achtelfinale aus

Als letzter Deutscher ist Florettfechter Peter Joppich im Olympia-Achtelfinale von Tokio gescheitert. Andre Sanita und ein verletzter Benjamin Kleibrink schieden bereits zuvor aus.

Vierfach-Weltmeister Peter Joppich wird auch bei den Olympischen Spielen von Tokio keine Einzelmedaille holen. Der Florett-Spezialist schied am Montag (26.07.2021) im Florett-Achtelfinale aus. Gegen den Tschechen Alexander Choupenitch verlor Joppich knapp 13:15.

Joppich - als 30. der Setzliste ins Turnier gegangen - lag gegen Choupenitch (19.) bereits 5:10 und 8:12 hinten, konnte das Gefecht aber noch auf 13:12 drehen. Doch dann gab der Team-Dritte von Olympia 2012 den Sieg noch aus der Hand.

Zuvor hatte Joppich in der Runde der besten 32 für eine echte Überraschung gesorgt: Der Koblenzer, der zuletzt bei den Weltmeisterschaften 2010 eine Einzel-Medaille bei einem großen Wettbewerb gewann, besiegte den starken US-Amerikaner Alexander Massialas. Der 38-jährige Joppich warf den Olympia-Zweiten von Rio 2016 mit 15:12 aus dem Wettbewerb. Bereits das Auftaktgefecht gegen Alex Cai aus Kanada gewann Joppich 15:12.

Sanita scheitert an Medaillenfavorit Foconi

Für Andre Sanita endete der Florett-Einzel-Wettbewerb dagegen bereits in der Runde der besten 32. Gegen den italienischen Weltmeister von 2018, Alessio Foconi, verlor der Deutsche am Montag klar 8:15. Der 29-jährige Sanita war in dem Gefecht durch eine Knöchelverletzung beeinträchtigt: Zu Beginn des Duells gegen einen der großen Medaillenfavoriten knickte der Bonner mit dem linken Fuß um.

Zuvor hatte sich Sanita, der 2019 Vize-Europameister im Team wurde, hauchdünn 15:14 gegen Siu Lun Cheung aus Hongkong durchgesetzt. Sanita stand dabei gegen den Asienmeister von 2018 beim 8:14 schon vor dem Aus, konnte das Gefecht aber noch drehen.

26.07.2021 | Fechten: Sanita scheitert deutlich an Foconi Für Andre Sanita ist im Einzel-Florett nach der klaren Niederlage gegen den Italiener Alessio Foconi schluss.

Kleibrink scheidet verletzt gegen Abouelkassem aus

Auch Benjamin Kleibrink scheiterte frühzeitig. Für den 35-Jährigen war bereits das Auftaktgefecht in der 32er-Runde zugleich die Endstation im Wettbewerb. Der Olympiasieger von 2008 schied gegen den Ägypter Alaaeldin Abdouelkassem mit einer 11:15-Niederlage aus.

Kleibrink ging gehandicapt mit einer Oberschenkelverletzung in das Duell der beiden Linkshänder. So hatte er von Beginn an keine echte Chance gegen den Olympia-Zweiten von London 2012. Der Bonner lag schon 0:6 und 1:8 hinten, ehe er sich noch auf 10:13 und 11:14 herankämpfte. Doch dann machte Abouelkassem mit dem Treffer zum 15:11 alles klar.

Team-Wettbewerb am Sonntag

Eine Medaillenchance haben Joppich, Kleibrink und Sanita aber noch. Am Sonntag (01.08.2021) geht das Trio im Teamwettbewerb an den Start.