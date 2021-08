02:05 min | 06.08.2021 | Das Erste Bundestrainerin Raisner: "Wir mussten dieses Pferd nehmen" Annika Schleu war klar auf Medaillenkurs im Modernen Fünfkampf, dann kam das Drama im Reiten. Bundestrainerin Kim Raisner mit einer emotionalen ersten Einschätzung.

Moderner Fünfkampf

Fünfkampf-Trainerin Raisner von Olympia ausgeschlossen

Der Weltverband des Modernen Fünfkampfs (UIPM) hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Bundestrainerin Kim Raisner disqualifiziert. Beim Wettkampf der Frauen hatte Raisner ein Pferd geschlagen und Athletin Annika Schleu aufgefordert, mit der Gerte "richtig draufzuhauen".

"Der Vorstand hat Videoaufnahmen überprüft, die zeigten, wie Frau Raisner das Pferd Saint Boy, geritten von Annika Schleu, während der Reitdisziplin des Modernen Fünfkampfs der Frauen mit der Faust schlug", teilte der Verband am Samstag (07.08.2021) mit. "Ihre Handlungen wurden als Verstoß gegen die UIPM-Wettbewerbsregeln angesehen, die für alle anerkannten Wettbewerbe im Modernen Fünfkampf einschließlich der Olympischen Spiele gelten." Damit darf Raisner beim Wettkampf der Männer am Samstag keine Aufgaben übernehmen.

"Hau drauf, hau richtig drauf!" hatte die Trainerin Schleu zugerufen, als sich das Pferd beim Springreiten im Modernen Wettkampf verweigerte. Anschließend schlug die Trainerin dem Pferd selbst noch mit der Hand auf die linke Seite.

Hörmann spricht von "einvernehmlicher Entscheidung"

Ohne sich auf die Entscheidung des Weltverbandes zu beziehen, hatte Alfons Hörmann zuvor verkündet, dass Raisner beim Wettbewerb der Männer weder am Parcours noch am Abreiteplatz im Einsatz dabei sein wird. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sprach von einer "gemeinsamen Entscheidung".

Es sei für das deutsche Team, für die Trainerin, für die Athleten und für die Pferde der richtige Schritt.

07:23 min | 06.08.2021 | Das Erste Moderner Fünfkampf: Drama um Annika Schleu beim Springreiten Annika Schleu in Tränen aufgelöst, ihr Pferd Saint Boy will nicht auf den Parcours. Der Ritt wird dann für Pferd und Reiterin zur Tortur. Der Medaillentraum der bis dahin Führenden platzt.

DOSB fordert Regeländerung beim Springreiten

Zudem fordert der DOSB als Konsequenz der Ereignisse vom Freitag eine Änderung der Regeln der umstrittenen Teildisziplin Springreiten im Modernen Fünfkampf. "Das internationale Regelwerk bedarf dringend einer Überholung", sagte Hörmann. Die Vorgänge seien "inakzeptabel" und würden das Tierwohl gefährden. "Es schadet dem Ansehen von Sportart und Sportlern", sagte Hörmann.

"Es gab nicht nur das eine Reiter-Pferd-Problem", betonte Hörmann und wies zudem auf "eklatante Mängel" in der Bewertung der Situation seitens des Wettkampfleitung hin: "Das kann nicht die Perspektive für den Modernen Fünfkampf sein." Auch der Deutsche Verband der Modernen Fünfkämpfer (DVMF) mahnte "dringenden Handlungsbedarf" an.

Weltverband sieht keine Probleme bei der Auswahl der Pferde

Klaus Schormann, der deutsche Präsident des Weltverbandes, widersprach der Kritik an der Auswahl der Pferde. "Alles war genial, alles war super", wird Schormann auf der Homepage der UIPM zitiert: "Vielleicht gab es ein paar Momente, von denen man sagen kann, dass sie nicht so schön waren, aber ich kann ihnen sagen: Die Pferde sind absolut ausgezeichnet."

Es gebe "keinen Grund für die Sportler, sich zu beschweren. Es liegt nur an den Athleten selbst, wenn sie in einigen Teilen des Wettkampfes nicht erfolgreich waren", sagte Schormann.

Schleu bekam das Pferd nicht unter Kontrolle

In der Fünfkampf-Entscheidung war Schleu als Führende in die dritte Teildisziplin Reiten gestartet. Auf dem ihr zugelosten Saint Boy hatte zuvor schon eine Reiterin mit drei Verweigerungen große Probleme gehabt. Noch bevor Schleu in den Parcours reiten konnte, blockte das Tier ab. Beim Modernen Fünfkampf wird gelost, welche Reiterin welches Pferd bekommt.

Schleu versuchte daraufhin, das völlig verunsicherte und sichtlich panische Pferd mit dem Einsatz von Gerte und Sporen in die Spur zu bringen. Anschließend rief Trainerin Raisner die Worte, die zu viel Kritik führten. Das ging bis zu offenen Anfeindungen, vor allem in sozialen Netzwerken.

Athleten Deutschland: Hass gegen Schleu "inakzeptabel"

Die Vereinigung "Athleten Deutschland" sicherte Fünfkämpferin Annika Schleu deshalb Unterstützung zu. "Die Anfeindungen und der teils offene Hass, der ihr seit dem gestrigen Reit-Wettkampf in den sozialen Netzwerken entgegenschlägt, ist inakzeptabel und aufs Schärfste zu verteilen", teilte die Organisation mit. Kritik an den Vorkommnissen im Wettkampf sei völlig legitim.