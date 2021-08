20:23 min | 02.08.2021 | Das Erste Vielseitigkeitsreiten: Krajewski springt mit Amande de B'Néville zu Gold

Gold! Krajewski reitet in Tokio zum Olympiasieg

Erneuter Triumph für die deutschen Reiter bei den Olympischen Spielen in Tokio: Julia Krajewski aus Warendorf gewann Gold in der Vielseitigkeit. Zuvor hatte es bereits in der Dressur zweimal Gold und einmal Silber für die deutsche Mannschaft gegeben.

Die 32 Jahre alte Krajewski behielt mit Amande im abschließenden Springen die Nerven und leistete sich nur einen kleinen Zeitfehler, aber keinen Abwurf. Damit verteidigte sie ihre Führung, die sie zuvor beim Springen im Rahmen des Teamwettbewerbs erobert hatte.

Mit insgesamt 26,00 Strafpunkten setzte sich Krajewski vor dem Briten Tom McEwen auf Toledo de Kerser (29,30) und dem Australier Andrew Hoy mit Vassiliy de Lassos (29,60) durch. Sie ist die erste Frau, die bei Olympischen Spielen Gold in der Einzelwertung gewonnen hat.

Ergebnisse Reitsport, Vielseitigkeit Einzel, Endstand nach 3. Disziplin Gold GER Julia Krajewski mit "Amande de B'Néville" Silber GBR Tom McEwen mit "Toledo de Kerser" Bronze AUS Andrew Hoy mit "Vassily de Lassos" 4. JPN Kazuma Tomoto mit "Vinci de la Vigne" 5. GBR Oliver Townend mit "Ballaghmor Class" 8. GER Michael Jung mit "Chipmunk FRH" 31. GER Sandra Auffarth mit "Viamant du Matz" Alle Platzierungen

Michael Jung (Horb), der 2012 und 2016 Olympia-Gold im Einzel gewonnen hatte, kam mit Chipmunk auf den achten Platz.

Keine Medaille im Team-Wettbewerb

Zuvor hatten Krajewski und Jung gemeinsam mit Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant in der Teamwertung Rang vier belegt. Trotz einer Verbesserung im abschließenden Springen reichte es nicht mehr für eine Medaille. Einen Platz auf dem Podest hatte die deutsche Equipe in der Dressur und vor allem beim Geländeritt vergeben. Gold ging an das Trio aus Großbritannien vor Australien und Frankreich.