IOC-Chef Bach: Verlegung von Olympia kein Thema

Das IOC gibt sich trotz des sich ausbreitenden Coronavirus demonstrativ gelassen. Über eine Verlegung oder gar Absage der Olympischen Spiele in Tokio werde nicht einmal diskutiert.

Das Internationale Olympische Komitees (IOC) zweifelt trotz der Ausbreitung des Coronavirus nicht an der geplanten Austragung der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August). Über eine Absage oder Verschiebung der Spiele sei bei einer IOC-Exekutivsitzung nicht einmal diskutiert worden, betonte IOC-Präsident Thomas Bach am Mittwoch (04.03.20) in Lausanne.

"Gehen von einem Erfolg der Spiele aus"

"Wir spekulieren nicht auf zukünftige Entwicklungen. Ich werde nicht die Flammen der Spekulation befeuern. Wir folgen den Ratschlägen der Weltgesundheitsorganisation. Basierend auf diesen Informationen gehen wir fest von einem Erfolg der Olympischen Spiele aus", so Bach.

IOC gründet Task Force

Das IOC trage eine Verantwortung und habe deshalb eine Task Force gegründet. Darin befassen sich Vertreter des IOC, des Organisationskomitees, der Stadt Tokio, der japanischen Regierung und teils auch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dieser Thematik. Wegen der Ausbreitung des Virus hatte es zuletzt vermehrt Spekulationen gegeben, die Spiele könnten verschoben oder sogar abgesagt werden. Die meisten Sportveranstaltungen sowie vorolympischen Wettkämpfe wurden in Japan bereits abgesagt.

Problematisch gestaltet sich mitunter die Situation bei den Qualifikations-Wettbewerben für Tokio 2020. Bach kündigte an, dass das IOC mit den Verbänden Härtefall-Regelungen diskutiert, sollten Athleten an einer Teilnahme dieser Turniere wegen des Virus gehindert werden.

Maßnahmen für den Fackellauf geplant

Yoshiro Mori, Chef des Organisationskomitees (OK), betonte ebenfalls, dass er "überhaupt nicht" an eine Absage denke. Gleichwohl sollen vor dem Start des Fackellaufs am 26. März Maßnahmen ergriffen werden. So sollen weniger Zuschauer an der Strecke zugelassen werden, gleichzeitig werde die Gesundheit der Läufer ständig überprüft, teile das OK mit.