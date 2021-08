Kanu

Kanu-König Brendel hofft bei Olympia auf einen neuen Flow

In der letzten Olympia-Woche starten die Wettbewerbe der Rennkanuten. Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel gehört zu den Top-Favoriten in gleich zwei Bootsklassen.

Kurz vor den Rennen auf dem Sea Forest Waterway werden bei Brendel Erinnerungen an die goldenen Tage von Rio wieder intensiver. "Vielleicht komme ich in einen Flow wie 2016", sagte der "König der Canadier" vor seinem ersten Auftritt in Tokio. Wenn dies wieder so klappen sollte, dann sei "alles möglich".

Erster Start mit Tim Hecker im Zweier

Am Montag und Dienstag (02./03.08.2021) startet Brendel mit Partner Tim Hecker zunächst im Canadier-Zweier. "Wenn der erfolgreich laufen sollte, denke ich, liegen die Karten im Einer auch ganz gut", sagte der Potsdamer jüngst im "kicker"-Interview vor seiner dritten Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.

Als erster Kanute dreimal nacheinander Gold im C1?

Am Freitag und Samstag (06./07.08.2021) folgen die Rennen im Canadier-Einer. Nach dem Einer-Triumph von London 2012 sowie Gold im C1 und C2 in Rio 2016 könnte der 33-Jährige als erster Kanute im C1 zum dritten Mal nacheinander Olympiasieger werden. Darüber mache er sich aber "nicht so viele Gedanken. Ich freue mich auch über eine Silbermedaille", sagte Brendel, der Medaillen in beiden Bootsklassen als Ziel ausgab: "Damit wäre ich glücklich."

Brendels Devise: "Cool bleiben"

Dass er aufgrund seiner Erfolge besonders im Blickpunkt steht, nimmt der erfahrene Olympia-Starter locker. Schon vor fünf Jahren sei er Favorit gewesen, "von daher ist mir diese Situation nicht ganz fremd", sagte Brendel: "Wir haben bisher gezeigt, dass wir vorne mitfahren können. Jetzt heißt es: Cool bleiben!"

Sportdirektor: Wollen auf Gold gehen

Nach den erfolgreichen Auftritten des Slalom-Teams in Tokio mit vier Medaillen hat der Sportdirektor des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV), Jens Kahl, weitere Medaillen bei den Rennsport-Kanuten als Ziel ausgegeben. "Vielleicht sechs", sagte der 59-Jährige, "acht, wenn es ganz gut läuft". Es gehe vor allem um "hochwertige Medaillen, wir wollen auf Gold gehen".

Neben dem Canadier-Spezialisten ruhen die Hoffnungen insbesondere auf den Kajak-Männern. Der 22 Jahre alte Youngster Jacob Schopf im Einer und im "Generationenboot" mit dem 38-jährigen Partner Max Hoff sowie der Vierer um Oldie Ronald Rauhe gehören zu den größten Gold-Kandidaten der deutschen Mannschaft in Tokio.