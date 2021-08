Karate

Karateka Horne: "Ich trete an, um Olympia-Gold zu gewinnen"

Karate feiert bei den Sommerspielen 2021 in Tokio seine Olympia-Premiere. Jonathan Horne geht dabei am Samstag (07.08.2021) in der Disziplin Kumite über 75 Kilogramm an den Start. Das Ziel des 32-Jährigen aus Kaiserslautern ist nichts Geringeres als die Goldmedaille.

Der amtierende Welt- und Europameister, der durch seine Kindheitshelden Bruce Lee und Jackie Chan den Weg zum Kampfsport fand, geht in seiner Disziplin als absoluter Topfavorit an den Start. Horne will in Tokio die Gunst der Stunde nutzen, denn der olympische Status seiner Sportart wird nur von kurzer Dauer sein. In Paris 2024 ist Karate bereits nicht mehr dabei.

Keine Erklärung für die Ausbootung

Eine Tatsache, die Horne betrübt. "Karate ist die letzte Kampfkunstart, die bei den Olympischen Spielen nicht dauerhaft vertreten ist. Das ist schon etwas schade", sagte Horne der ARD unmittelbar vor der Abreise nach Japan. Die Gründe dafür, dass sein Sport in 2024 wieder fehlen wird, kennt er nicht: "Jeder dachte, gerade in Paris sind wir dabei, denn Paris ist ja auch eine kleine Karate-Hochburg. Warum es nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo auf politischer Ebene entschieden wurde oder die Strukturen einfach nicht so waren, wie sie hätten sein sollen."

Horne: "Ein Highlight meiner Karriere"

Aktuell liegt Hornes Fokus auf seinem Wettkampf (Samstag, ab 12.55 Uhr im Livecenter auf sportschau.de). "Ich habe mir immer gewünscht, dass Karate bei Olympia vertreten ist", sagte Horne. "Dass ich das jetzt erleben darf, ist natürlich ein Highlight für mich in meiner Karriere. Megaklasse, dass es noch so geklappt hat."

Es sei schön, dass sein Sport nun für wenige Tage im Fokus der Weltöffentlichkeit stehe. "Die Spiele haben einfach Tradition, schon seit der Antike, als die Wettkämpfe begannen. Sie sind nur alle vier Jahre und haben auch ein sehr großes mediales Spektrum und eine hohe Aufmerksamkeit. Es ist natürlich für die Sportler umso schöner, dann auch mal auf der großen Bühne zu sein, wo sie Aufmerksamkeit kriegen, wo viele Sportarten und viele Nationen zusammenkommen und einfach alle zusammen dieses wunderschöne Erlebnis erleben dürfen", sagte Horne.

Kampfansage an die Konkurrenz

Seine Vorfreude ist riesig. "Ich freue mich darauf, mich im Mutterland meines Sport mit den Besten zu messen", sagte Horne und ließ eine Kampfansage an die Konkurrenz folgen: "Da will man natürlich gewinnen. Ich trete an, um Gold zu holen."

In Japan ist Horne einer von drei Startern des Deutschen Karate Verbandes. Insgesamt werden bei Olympia 2021 acht Entscheidungen, je vier bei den Männern und Frauen, in den beiden Disziplinen Kata und Kumite ausgetragen. Beim Kata werden alleine auf der Matte verschiedene Angriffs- und Verteidigungstechniken demonstriert.

Kumite - also Hornes Disziplin - ist der Freikampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Hier muss der Gegner mit Schlägen und Tritten besiegt werden. Und genau das will Horne in Tokio schaffen: "Ich versuche, mein Bestes herauszuholen und meinen Traum zu verwirklichen."