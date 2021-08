Leichtathletik

50 Kilometer Gehen - ein letztes Mal bei Olympia

Das 50 Kilometer Gehen der Männer hat bei Olympia eine lange Geschichte - die in Tokio vorerst endet. Bei vielen Aktiven herrscht Unmut über die Abschaffung.

"Seine ganze Faszination entfaltet das Gehen über die lange Distanz", sagt Carl Dohmann. Es brauche Technik, extreme Ausdauer und eine Taktik. "Und dadurch kommt es zu vielen Führungswechseln. Das Feld kann jederzeit durcheinandergewirbelt werden", sagt der 31-Jährige im Gespräch mit der Sportschau.

Dohmann, derzeit 21. der Weltrangliste, geht am Donnerstag (05.08.2021, 22.30 Uhr) für das deutsche Team an den Start, wenn in Sapporo der Startschuss für das 50 Kilometer Gehen der Männer fällt. In Paris 2024 wird es diese Distanz allerdings nicht mehr geben.

IAAF will mehr Attraktivität und neue Zielgruppen erschließen

Das Gehen-Komitee des Leichtathletik-Weltverbands (IAAF) empfahl im Februar 2019 die Abschaffung der Distanz über 50 Kilometer. "Veränderungen sind nicht immer einfach, aber es ist absolut notwendig, das Gehen für Fans und junge Athleten attraktiver zu machen", sagte damals Maurizio Damilano, der Vorsitzende des Komitees und Olympiasieger von 1980 über die 20 Kilometer. "Unser Hauptziel ist es, die Zukunft des Gehens über Tokio hinaus zu sichern."

Der Sport soll mit kürzerer Distanz für das weltweite Fernsehpublikum interessant bleiben. Eine Sorge war, dass Gehen sonst irgendwann sogar aus dem olympischen Programm fallen könnte.

Der Rat des Weltverbands folgte der Empfehlung des Komitees. Der Beschluss bedeutet das zumindest vorläufige Ende der 50 Kilometer. Man tue dies, "um die Disziplin zu schützen und bei großen internationalen Meisterschaften ihre Attraktivität für neue Zielgruppen zu fördern". Das IOC bestätigte im Juni das Ende der 50 Kilometer für die Spiele 2024 in Paris.

Dohmann von den Verbänden enttäuscht

Carl Dohmann stört die "fehlende Transparenz" bei der Entscheidung.

Die 50 Kilometer sind die derzeit längste Distanz in der Leichtathletik, ein Rennen dauert fast vier Stunden. Das dieses Ereignis bald fehlt, ist für Dohmann eine Enttäuschung. "Und mich stört die fehlende Transparenz. Vom IOC kamen so gut wie keine, vom Leichtathletik-Weltverband nur wenige Informationen", so der 31-Jährige. Zahlreiche Geherinnen und Geher starteten online eine Kampagne und eine Petition zur Rettung der Distanz - vergeblich.

Dabei hat Gehen über 50 Kilometer eine große Tradition bei Olympia. Seit den Spielen in Los Angeles 1932 sind die 50 Kilometer Gehen der Männer mit Ausnahme der Spiele von 1976 im olympischen Programm. Christoph Höhne (1968/DDR), Bernd Kannenberg (1972/BRD) und Hartwig Gauder (1980/DDR) sorgten für drei deutsche Olympiasiege in Folge. Robert Korzeniowski aus Polen ist mit seinen drei olympischen Goldmedaillen 1996, 2000 und 2004 der Rekordhalter.

Der manchmal belächelte Sport dreht sich um zwei zentrale Regeln: Beim Gehen müssen die Athletinnen und Athleten immer mit mindestens einem Fuß den Boden berühren, das vordere Bein muss zudem vom Aufsetzen auf den Boden bis zum Erreichen einer senkrechten Körperhaltung gestreckt gehalten sein. Bei dreimaligem Missachten dieser Regeln kommt es zur Disqualifikation.

Gehen bei Olympia in Tokio 2021 Termin Distanz Geschlecht 5.8., 9.30 Uhr 20 km Männer 5.8., 22.30 Uhr 50 km Männer 6.8., 9.30 Uhr 20 km Frauen

Neu ab 2024: Eine Mixed-Staffel

Wie es weitergeht, ist noch nicht geklärt. Vorgeschlagen sind neue kürzere Distanzen. Für die 50 Kilometer ist nach Olympia Schluss, auch die 20 Kilometer sollten auf 10 Kilometer verkürzt werden, Klarheit herrscht hier noch nicht. Für die WM 2021 in Oregon/USA wurde ein Kompromiss von 35 und 20 Kilometern beschlossen.

Für die Olympischen Spiele 2024 kündigte das IOC an, dass es stattdessen einen Mixed-Wettbewerb geben werde. "Da ist nicht mal klar, ob das ein Team-Wettbewerb oder eine Staffel sein wird", sagt Dohmann. Eine Staffel sehe eher negativer, "da geht es nur aufs Tempo".

2024 bleibe für ihn ein Ziel, sagt Dohmann. Er wolle zur Not auf die kurze Distanz wechseln. Erst mal steht nun aber das Rennen in Sapporo an. Dohmann freut sich drauf: "Es ist ja das vorerst letzte über die lange Distanz und bei Olympia - es wird auf jeden Fall ein besonderes."