Kanu

Olympia-Gold! Kanutin Funk triumphiert in Tokio

Riesen-Erfolg für die deutschen Kanuten in den Wellen von Tokio: Ricarda Funk hat sich im Olympia-Finallauf im Kajak-Einer die Goldmedaille gesichert. Die 29-Jährige aus Augsburg siegte am Dienstagmorgen (27.07.2021) vor Maialen Chourraut aus Spanien. Topfavoritin Jessica Fox aus Australien wurde Dritte.

Nach der Bronze-Medaille von Sideris Tasiadis am Vortag war dies schon die zweite Medaille für die deutschen Kanuten - und das erste Gold für das deutsche Olympia-Team in Tokio.

Über eine Sekunde Vorsprung auf Chourraut

Funk, die im Finallauf als drittletzte Starterin auf die 230 Meter lange Slalomstrecke von Tokio gegangen war, riss gleich nach ihrem Zieleinlauf die Arme hoch, als sie die "1" auf der Anzeigetafel aufleuchten sah. Es kamen nach ihr ja nur noch zwei Starterinnen. Bronze hatte sie also schon sicher.

Doch es wurde mehr: Weder Eliska Mintalova aus der Slowakei, noch die als letzte startende Topfavoritin Fox konnten Funks Zeit erreichen. Fox wirkte unkonzentriert, berührte gleich zweimal die Slalomstangen und konnte die vier Strafsekunden nicht mehr aufholen. Noch nicht einmal Rang zwei war für sie noch drin.

Und Funk? Die in Bad Kreuznach geborene deutsche Kanutin hatte schließlich über eine Sekunde Vorsprung auf die am Ende zweitplatzierte Chourraut, die 2016 in Rio noch triumphiert hatte. "Ich kann es einfach nicht glauben, ich kann es einfach nicht glauben", sagte Funk mit Tränen in den Augen, bevor sie samt Trainerteam vor lauter Freude ins Wasser sprang..

2012 und 2016 nicht berücksichtigt

Wie ein Pflug: Ricarda Funk

Für Funk ging damit ein Traum in Erfüllung. Schon 2012 und 2016 hatte die ehemalige Turnier-Tänzerin auf eine Olympiateilnahme gehofft. Doch jeweils scheiterte sie seinerzeit schon in der deutschen Qualifikation. 2012 hatte Jasmin Schornberg die Nase vorn, 2016 musste Funk Melanie Pfeifer den Vortritt lassen.

Jetzt aber war sie dran. Schon in den Vorläufen, als ihr einmal sogar eine Fabel-Bestzeit gelungen war, deutete einiges auf ihre Medaillenchance hin. Hochkonzentriert ging sie also auch am entscheidenden Tag zunächst ins Halbfinale, bei dem es lediglich galt, sich für das zehnköpfige Final-Feld zu qualifizieren.

Patzer im Halbfinale folgenlos

Und das schaffte sie, obwohl sie nicht ganz auf der Höhe schien. Gleich zweimal touchierte sie da die Torstangen und bekam entsprechend vier Strafsekunden aufgebrummt. Dennoch reichte es am Ende locker für den Endlauf.

Ergebnisse Kanuslalom, Slalom Kajak Einer, Frauen, Finale Gold GER Ricarda Funk Silber ESP Maialen Chourraut Bronze AUS Jessica Fox 4. ITA Stefanie Horn 5. POL Klaudia Zwolinska Alle Platzierungen

Und im Finale drehte die Deutsche auf dem superschweren Kurs so richtig auf. Wie ein Pflug arbeitete sie sich durch die Wellen, Walzen und Strömungen, lavierte ihr Boot zunehmend sicher durch die Slalomstangen. Zunächst noch gegenüber der vor ihr gestarteten Chourraut leicht in Rückstand liegend, holte sie im unteren Teil Meter um Meter auf und lag am Ende sogar recht deutlich ganz vorn. Und konnte schließlich feiern, weil ihre Zeit nicht mehr geschlagen wurde.