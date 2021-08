04:16 min | 05.08.2021 | Das Erste Skateboard: Edtmayer mit gebrochenen Arm in den Park-Vorläufen

Olympia-Premiere: Skateboarder Edtmayer mit Handicap auf Platz 15

Im Urban Sports Park von Tokio lieferte Skateboard-Hoffnungsträger Tyler Edtmayer am Donnerstag (05.08.2021) trotz Verletzung eine coole Vorstellung ab, verpasste allerdings den Sprung ins Park-Finale klar.

Edtmayer ließ sich von einem gebrochenen Arm nicht von seiner Teilnahme am ersten Park-Wettkampf der Olympia-Geschichte abhalten. "Nicht mitzufahren, kam nicht infrage", sagte der 20-Jährige vor seinem Wettkampf.

Der deutsche Meister aus dem bayerischen Inningen startete dann auch beherzt mit einem soliden Lauf, beim zweiten Run musste er allerdings einen Trick abbrechen und ließ sich kontrolliert in die Bowl fallen. "Ich war zögerlich und hatte etwas Angst, denn ich durfte auf keinen Fall noch mal auf den Arm drauffallen. Da hätte ich wirklich ein Problem gehabt", sagte Edtmayer. Im letzten Lauf erhöhte er das Risiko und verbesserte sich noch geringfügig.

Edtmayer: "Wirklich megacool"

Edtmayer hatte vor seinem Trainingsunfall am vergangenen Freitag (30.07.2021) noch das Ziel, unter die besten Zehn zu kommen. Damit, dass die gezeigten Tricks in der Entscheidungsrunde nicht für den Einzug ins Finale der besten Acht reichen würden, hatte er mit Blick auf die Verletzung schon gerechnet. Mit 61,78 Punkten landete er am Ende trotz Handicap auf Rang 15 von insgesamt 20 Startern. "Mit den Punkten bin ich mehr als zufrieden. Wirklich megacool", so Edtmayer.