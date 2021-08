04:46 min | 01.08.2021 | Das Erste Turnen: Seitz wird Olympia-Fünfte am Stufenbarren

Turnen

Olympia: Seitz turnt am Stufenbarren auf Rang fünf

Kunstturnerin Elisabeth Seitz hat in Tokio eine Olympia-Medaille am Stufenbarren knapp verpasst. Die deutsche Rekordmeisterin landete am Sonntag (01.08.2021) an ihrem Paradegerät mit 14,400 Punkten auf dem fünften Platz.

Gold sicherte sich in Abwesenheit von US-Superstar Simone Biles die zweimalige Weltmeisterin Nina Derwael aus Belgien. Silber ging an die russische Athletin Anastasija Iliankowa, Mehrkampf-Olympiasiegerin Sunisa Lee (USA) gewann Bronze.

Ergebnisse Kunstturnen, Stufenbarren, Frauen, Finale Gold BEL Nina Derwael Silber ROC Anastasiia Iliankowa Bronze USA Sunisa Lee 4. CHN Yufei Lu 5. GER Elisabeth Seitz Alle Platzierungen

Bei den Sommerspielen 2012 in London hatte Seitz am Stufenbarren den sechsten Platz belegt, vor fünf Jahren in Rio landete die WM-Dritte von 2018 auf Rang vier. "Es hat sich viel getan vom letzten Jahr bis heute. Deswegen bin ich einfach nur stolz auf mich", sagte Seitz, die "von einer Medaille geträumt" hatte. Sie habe aber bei der Drehung und beim Abgang gewusst, "dass es nicht so perfekt war". Dennoch zog sie ein positives Fazit: "Das waren meine dritten Olympischen Spiele, und wieder kann ich sagen: Hey, das war ein voller Erfolg."

Dauser noch mit Chance auf eine Medaille

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) wartet damit weiter auf die erste Medaille in Tokio und muss auf Lukas Dauser (Unterhaching) hoffen. Der deutsche Mehrkampf-Meister startet am Dienstag im Barren-Finale. In Rio hatte es zwei Turn-Medaillen für das deutsche Team gegeben: Gold für Fabian Hambüchen am Reck sowie Stufenbarren-Bronze für Sophie Scheder.