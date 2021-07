Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am 1. August 2021

Was wird am Sonntag, den 1. August 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 00.30 Uhr - Golf: Vierte Runde (M)

Die letzten 18 Löcher des olympischen Golf-Turniers stehen auf dem Programm.

Ab 01.30 Uhr - Reiten: Vielseitigkeit Gelände

Die zweite von drei Disziplinen in der Vielseitigkeit. Wie in der Dressur zählen die Ergebnisse für Team- und Einzelwertung.

Ab 01.30 Uhr - Schießen: Schnellfeuerpistole (M)

Oliver Geis und Christian Reitz wollen das Finale erreichen.

Ab 02.00 Uhr - Beachvolleyball: Achtelfinale

Bei Frauen und Männern steht die Runde der letzten 16 an. Wer bleibt im Rennen um eine Medaille?

Ab 02.10 Uhr - Leichtathletik mit Mihambo und Krause

Interessant aus deutscher Sicht: Die Qualifikation im Weitsprung mit Malaika Mihambo (ab 02.50 Uhr) und die Vorläufe über 3.000 m Hindernis mit Gesa Krause (ab 02.10 Uhr).

Ab 02.30 Uhr - Hockey: Viertelfinale (M)

Ab jetzt gilt: Verlieren verboten. Die Hockey-Herren starten in die K.o.-Runde.

Ab 03.10 Uhr - BMX: Finale im Freestyle

Erstmals werden im Freestyle Olympia-Medaillen vergeben. Zunächst starten die Frauen, anschließend die Männer.

Ab 03.30 Uhr - Schwimmen: 5 Entscheidungen

Weltmeister Florian Wellbrock hofft über 1.500 m Freistil auf den großen Coup.

Ab 05.00 Uhr - Tennis: Finale Männer, Damen-Doppel, Mixed

Dreimal Gold wird am letzten Tag des olympischen Tennis-Turniers vergeben.

Ab 07.30 Uhr -Segeln: Laser

Im Medal Race fällt nach zuvor zehn Wettfahrten die Entscheidung. Kann sich Philipp Buhl eine Medaille sichern?

Ab 10.00 Uhr - Turnen: 4 Entscheidungen

In den Gerätefinals geht es bei den Frauen um Gold am Stufenbarren und im Pferdsprung. Die Männer turnen am Boden und am Seitpferd.

Ab 12.00 Uhr - Leichathletik mit 100 m (M)

Gesucht wird: der schnellste Mann der Welt.

Ab 12.30 Uhr - Handball: Deutschland - Brasilien (M)

Letzte Vorrundenpartie für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason: Gegner ist Brasilien.