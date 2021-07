Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind die Höhepunkte am Dienstag, 27. Juli 2021

Was wird am Dienstag, den 27. Juli 2021 wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 23.30 Uhr (26.7.) - Triathlon (Frauen)

Im Odaiba Marine Park ermitteln die Frauen über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen die Olympiasiegerin im Triathlon. Deutsche Hoffnungsträgerinnen sind Anabel Knoll und Laura Lindemann.

Ab 3.15 Uhr - Taekwondo: Klasse über 80 kg (Männer)

Alexander Bachmann ist in Tokio der einzige deutsche Starter im Taekwondo. Der Weltmeister von 2017 gehört zu den Besten seiner Gewichtsklasse.

Ab 3.43 Uhr - Schwimmen: 4 Entscheidungen

Unter anderem steht die Entscheidung über die "Königsstrecke" 200 m Freistil bei den Männern auf dem Wettkampfprogramm - ohne deutsche Beteiligung.

Ab 5.00 Uhr - Segeln: 49er und 49er FX

Mit den ersten drei von insgesamt elf Rennen starten die 49er in ihren Wettbewerb. Erik Heil/Thomas Plößel hoffen auf einen ähnlichen Erfolg wie 2016: In Rio holte das Duo Bronze. Im 49er FX stehen ebenfalls drei Wettfahrten auf dem Programm. Mit dabei sind die Europameisterinnen Susann Beucke und Tina Lutz.

Ab 5.15 Uhr - Hockey: Deutschland - Großbritannien (Männer)

Einen Tag nach der Niederlage gegen Weltmeister Belgien treffen die deutschen Hockey-Spieler auf Großbritannien. Für das Team von Bundestrainer Kais al Saadi geht es um eine gute Ausgangslage für die K.o.-Runde.

Ab 7.00 Uhr - Kanuslalom: Kajak Halbfinale/Finale (Frauen)

Kann sich Ricarda Funk im Einer-Kajak den Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen?

Ab 10.30 Uhr - Reiten: Finale Dressur Mannschaft

Im Grand Prix Special entscheidet sich, welches Team sich den Olympiasieg sichert. Die deutsche Equipe mit Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider und Isabell Werth gehört - erst recht nach der beeindruckenden Leistung in der Qualifikation - zu den Favoriten.

Ab 12.45 Uhr - Turnen: Finale Mannschaftsmehrkampf (Frauen)

Ein Höhepunkt der Spiele in Tokio: die Entscheidung im Mehrkampf der Frauen. Olympiasieger USA tritt mit Superstar Simone Bales an. Doch reicht es gegen die Mitfavoriten aus Russland und China auch dieses Mal zu Gold?