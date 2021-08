Tagesvorschau

Olympia in Tokio: Das sind heute die Höhepunkte

Was wird heute (02.08.2021) wichtig bei den Olympischen Spielen in Tokio? Die Highlights des Tages im Überblick. Alle Zeiten sind deutscher Zeit.

Ab 1.30 Uhr - Schießen: Schnellfeuerpistole (Männer)

Für Oliver Geis und Christian Reitz steht zunächst die zweite Qualifikationsrunde an. Wenn sie es ins Finale schaffen, müssen sie um 7.30 Uhr noch einmal ran.

Ab 2.00 Uhr - Leichtathletik mit 100 m Hürden (Frauen) und Weitsprung (Männer)

In der Früh-Session gibt es zwei Entscheidungen, im Weitsprung der Männer hat Fabian Heinle aber nur Außenseiterchancen (3.20 Uhr). Zudem gehen unter anderem die Frauen in die Vorläufe über 200 und 1.500 m.

Ab 2.30 Uhr - Hockey Viertelfinale (Frauen)

Die deutschen Hockey-Damen kämpfen gegen Argentinien um den Einzug in die Runde der besten vier Teams.

Ab 2.30 Uhr - Kanurennsport mit u.a. Canadier-Zweier (Männer) und Kajak-Einer (Frauen)

Auf dem Sea Forest Waterway starten die Rennkanuten in ihre Wettkämpfe. Los geht es mit den Vorläufen und Viertelfinals in den Disziplinen 200 m Kajak-Einer (Frauen), 1.000 m Canadier-Zweier (Männer), 1.000 m Kajak-Einer (Männer) und 500 m Kajak-Zweier (Frauen). Insgesamt sieben deutsche Athleten sind im Einsatz, darunter auch der dreifache Olympiasieger Sebastian Brendel (3.13 Uhr).

Ab 7.30 Uhr - Segeln: 49er und 49er FX

Susann Beucke und Tina Lutz als Drittplatzierte im 49er FX (7.33 Uhr) und Erik Heil und Thomas Plößel als Vierte im 49er (8.33 Uhr) gehen mit guten Chancen auf einen Podestplatz in die Medaillenrennen.

Ab 8.00 Uhr - Wasserspringen: Drei-Meter-Brett Qualifikation (Männer)

Kann Patrick Hausding seine Bronzemedaille von 2016 bestätigen oder sich sogar noch einmal verbessern? Er und Martin Wolfram müssen zunächst die Qualifikation überstehen. Am Dienstag (03.08.2021) stehen dann das Halbfinale und das Finale an.

Ab 10.00 Uhr - Reiten: Vielseitigkeit Springen

Zunächst fällt die Entscheidung im Teamwettbewerb. Anschließend reiten die 25 Besten der Einzelwertung um Gold (13.45 Uhr). Wo landen Julia Krajewski, Sandra Auffarth und Michael Jung?

Ab 10.00 Uhr - Turnen: Drei Entscheidungen

In den Gerätefinals geht es bei den Frauen um Gold am Boden, bei den Männern um den Sieg an den Ringen und beim Sprung.

Ab 10.00 Uhr - Fußball: Halbfinale (Frauen)

Wer zieht ins olympische Finale ein? Die USA mit Superstar Megan Rapinoe treffen auf Kanada. Für Australien kommt es danach zum Duell mit dem WM-Dritten Schweden (13 Uhr).

Ab 11.00 Uhr - Bahn-Radsport: Teamsprint (Frauen)

Im Velodrome starten die Bahnrad-Athleten in die Olympischen Spiele. Als erstes wird das schnellste Duo bei den Frauen ermittelt. Für Deutschland gehen die Weltmeisterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich an den Start. Die Qualifikation beginnt bereits um 8.30 Uhr.

Ab 12.00 Uhr - Leichtathletik mit u.a. Diskuswerfen (Frauen)

Das erste Gold in der Spät-Session gibt es im Diskuswerfen der Frauen. Aus deutscher Sicht haben gleich drei Athletinnen die Qualifikation fürs Finale geschafft. Marike Steinacker, Claudine Vita und Kristin Pudenz haben ab 13.00 Uhr die Chance auf eine Medaille. Außerdem werden die Olympiasieger über 3.000 m Hindernis der Männer und über 5.000 m bei den Frauen gesucht.

Ab 14.20 Uhr - Ringen: Finale Freistil bis 76 kg (Frauen)

Historisches hat Aline Rotter-Focken mit ihrem Finaleinzug schon erreicht. Nun ist nur noch die Frage, welche Farbe die erste deutsche Olympia-Medaille einer Ringerin haben wird. Gegen Adeline Maria Gray aus den USA kämpft sie um Gold.

Ab 15 Uhr - Beachvolleyball: Achtelfinale (Männer)

Clemens Wickler und Julius Thole treffen auf die US-Amerikaner Jacob Gibb und Tri Bourne.