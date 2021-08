Ringen

Olympisches Gold für Ringerin Aline Rotter-Focken

Per Schulterwurf ins Glück: Die Rheinländerin Aline Rotter-Focken krönte ihre Ringer-Karriere am Montag (02.08.2021) mit dem Olympiasieg in Tokio. Im Finale bezwang sie Weltmeisterin Adelina Gray aus den USA deutlich mit 7:3 nach Punkten.

Schon ihre drei Vorkämpfe hatte Freistil-Schwergewichtskämpferin Rotter-Focken souverän gewonnen - meist mit einem defensiven Ansatz. Und auch gegen Gray wählte sie diese Taktik und profitierte zunächst von einem Strafpunkt gegen ihre Kontrahentin wegen Inaktivität.

Rotter-Focken kontert erfolgreich

Wenig später konterte sie ihre Gegnerin und Rotter-Focken ging nach einer tollen Aktion mit 3:0 in Führung. Und so ging es weiter: Die unter Druck geratene US-Amerikanerin griff an, wurde aber von der Deutschen erneut gekontert - es stand 7:0. Zwar erhielt auch die Deutsche einen Strafpunkt und wenig später punktete Gray mit einer Aktion zum 3:7. Doch das fiel nicht mehr ins Gewicht. Rotter-Focken hatte ihr großes Ziel erreicht - Olympiasieg!

Enge Freundschaft der Finalgegnerinnen

Interessant am Rande: Rotter-Focken verbindet mit ihrer Final-Gegnerin Gray eine enge Freundschaft - die beiden kennen sich schon viele Jahre und schätzen sich enorm. Die 30-Jährige Deutsche wurde sogar zu Grays Hochzeit eingeladen, konnte aber nicht hingehen, weil sie parallel bei der Hochzeit von Ringer-Kollege Frank Stäbler vor Ort war.