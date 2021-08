03:13 min | 02.08.2021 | Das Erste Schießen: Französischer Olympiasieg an der Schnellfeuerpistole Jean Quiquampoix hat im Finale über 25 Meter die besten Nerven. Rio-Sieger Christian Seitz kann nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Schießen

Reitz verpasst Olympiamedaille mit der Schnellfeuerpistole

Fünf Jahre nach Olympia-Gold in Rio hat Christian Reitz die Medaillen verpasst. In Tokio wurde er nur Fünfter. Den Titel sicherte sich im Finale am Montag (02.08.2021) der Franzose Jean Quiquampoix.

Damit fahren die deutschen Sportschützen erstmals seit London 2012 ohne Medaille nach Hause. Schon vor einer Woche war Reitz in seiner Nebendisziplin Luftpistole Fünfter geworden, im Mixed mit Carina Wimmer (Kelheim Gmünd) verpasste er das Finale.

Reitz: Nur 18 Treffer im Finale

Reitz, der 34 Jahre alte Polizeioberkommissar aus Regensburg, der für den SV Kriftel an den Start ging, war als Qualifikationserster ins Finale eingezogen. Dort konnte er aber nicht an die Vorleistung anknüpfen. Nach Serien von drei, vier, vier, drei und vier Ringen von jeweils fünf möglichen Treffern schied Reitz vorzeitig aus und wurde nur Fünfter. Neben Gold in Rio hatte Reitz bereits 2008 in Peking Bronze gewonnen.

Medaillen an Frankreich, Kuba und China

Hinter dem neuen Olympiasieger Quiquampoix (34 Treffer), der in Rio noch Silber gewann, holten sich der Kubaner Leuris Pupo (29 Ringe) und der Chinese Yuehong Li (26 Treffer) Silber und Bronze.

Greis wird 13.

Reitz' Vereinskollege Oliver Geis verpasste wie schon in Rio de Janeiro 2016 das Finale der besten Sechs. Er kam nur auf Rang 13.