Rudern

Deutschland-Achter verpasst Olympia-Gold und wird Zweiter

Der Deutschland-Achter hat sein großes Ziel Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio verpasst und am Freitag (30.07.2021) Silber geholt. Das deutsche Paradeboot musste sich im Finale Neuseeland geschlagen geben, Bronze ging an Großbritannien.

Deutschland, Rio-Olympiasieger Großbritannien und die Niederlande waren auf dem Sea Forest Waterway als große Favoriten ins Rennen gegangen. Doch am Ende triumphierte Neuseeland in 5:24,64 Minuten - trotz eines tollen Schlussspurts des Deutschland-Achters (5:25,60). Die Briten brauchten 5:25,73 Minuten.

Packendes und hochklassiges Finale

Nach 500 Metern hatte der Deutschland-Achter das Feld noch angeführt, es entwickelte sich in der Folge ein packendes und hochklassiges Finale der besten drei Teams. Deutschland ging als Dritter in die finalen 500 Meter und griff noch einmal an. Zum Sprung auf Platz eins reichte es aber nicht mehr.

Die Mannschaft von Bundestrainer Uwe Bender in der Besetzung Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Hannes Ocik und Steuermann Martin Sauer hatte zuletzt dreimal in Folge WM-Gold gewonnen. Der Deutschland-Achter war bei der EM im Frühjahr mit Platz vier zwar enttäuschend ins Olympia-Jahr gestartet, hatte sich bei den folgenden Weltcups aber deutlich gesteigert. Am vergangenen Freitag war der Achter mit einem überzeugenden Auftritt auf direktem Weg in den Endlauf eingezogen.

Ergebnisse Rudern, Achter, Männer, Finale Gold NZL Neuseeland Silber GER Deutschland Bronze GBR Großbritannien 4. USA USA 5. NED Niederlande

Zweite Medaille für den DRV in Tokio

Für den Deutschen Ruderverband (DRV) war das Silber des Achters zum Abschluss der Wettkämpfe die zweite Medaille in Japan. Es waren die ersten Spiele seit Peking 2008 ohne deutsches Ruder-Gold. Zuletzt hatte das deutsche Flaggschiff bei den Sommerspielen in London 2012 triumphiert.