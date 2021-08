07:30 min | 03.08.2021 | Das Erste Segeln: Beucke/Lutz überraschen mit Olympia-Silber im 49er

Segeln

Segeln: Lutz und Beucke sichern sich olympisches Silber

Tina Lutz und Susann Beucke haben im 49erFX vor Enoshima die Silbermedaille gewonnen. Es war das erste Edelmetall für die deutschen Segel-Frauen seit der Silbermedaille von Amelie Lux im Windsurfen vor Sydney 2000.

Die beiden Athletinnen aus Holzhausen und Strande belegten am Dienstag (03.08.2021) im Medaillenrennen den fünften Platz und landeten in der Gesamtwertung der olympischen Regatta nur hinter den Brasilianerinnen Martina Grael/Kahena Kunze (Brasilien) und noch vor Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Niederlande).

Schon nach der Zieldurchfahrt starteten die 30 Jahre alte Steuerfrau Tina Lutz und die gleichaltrige Vorschoterin Susann Beucke ihre Silber-Party. Sie umarmten sich und schrien ihre Freude raus.

Duo mit Nehmerqualitäten

Mit ihrem Erfolg in dem Revier, in dem Willy Kuhweide 57 Jahre zuvor Gold gewonnen hatte, rundeten sie ihre von Tiefschlägen und Höhenflügen geprägte Karriere ab. Die zweimaligen Europameisterinnen mussten in den 14 Jahren ihrer Boots-Partnerschaft mehrfach Nehmer-Qualitäten zeigen. Lutz' Motto lautete stets: "Irgendwann zahlt es sich doch aus."