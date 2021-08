03:22 min | 04.08.2021 | Das Erste Leichtathletik: Grimm und Schäfer starten über Hürden in den Siebenkampf Carolin Schäfer läuft über die 100 Meter Hürden eine gute Zeit, Vanessa Grimm findet sich vorerst hinten wieder.

Leichtathletik

Olympia-Siebenkampf: Guter Start für Leichtathletin Schäfer

Die deutschen Leichtathletinnen Carolin Schäfer und Vanessa Grimm sind am Mittwoch (04.08.21) gut in den Mehrkampf gestartet. Nach dem ersten Wettkampf im Olympiastadion von Tokio ist Schäfer Neunte. Grimm hofft als 21. auf einen guten Wettkampf.

Über die 100 Meter Hürden sind die deutschen Frauen in den Mehrkampf gestartet. Nach einer Zwangspause durch eine Corona-Impfreaktion will "Wundertüte" Carolin Schäfer um eine Medaille mitkämpfen. Mit 13,29 Sekunden und 1.081 Punkten gelang ihr gleich ein guter Einstand auf Zwischenrang neun. Vanessa Grimm startete mit 13,88 Sekunden (995 Pkt.) als 21. in den olympischen Wettkampf.

Die meisten Punkte (1.129) räumte im ersten Schlagabtausch die US-Amerikanerin Kendell Williams (USA/12,97 Sek.) ab und übernahm die Spitzenposition vor Marthe Koala (1.114) aus Burkina Faso und der Niederländerin Anouk Vetter (1.111). Die Favoritinnen, Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson (1.084) aus Großbritannien und die belgischen Hallen-Europameisterin Nafissatou Thiam (1.044), reihten sich auf Rang sieben und 15 ein.