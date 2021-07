03:07 min | 26.07.2021 | Das Erste Skateboard: 13-jährige Nishiya gewinnt Olympia-Gold

Skateboard

Skateboard-Teenager aus Japan: Mit 13 zum Olympiasieg

Teenager-Spektakel im Olympia-Skaterpark von Tokio: In einem Herzschlagfinale machen zwei 13-Jährige den Sieg unter sich aus. Das bessere Ende hat wieder eine Japanerin, die das Gastgeberland im Medaillenspiegel nach Goldmedaillen auf eine Stufe mit China bringt.

Es ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Nach 35 von 339 Entscheidungen ist das Olympia-Gastgeberland bei der Ausbeute der Goldmedaillen gleich auf mit China. Diese Erfolge sorgen für Begeisterung bei den einheimischen Fans - und das, obwohl sie nicht in die Stadien dürfen. Stattdessen boomt der digitale Markt und vermeldet neue Rekordwerte.

Das Interesse an den Spielen boomt

"Die Japaner sind begeistert von den Spielen", erklärte der Sprecher des Organisationskomitees, Masa Takaya. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) haben mehr als 80 Prozent der japanischen Bevölkerung bereits etwas von den Spielen im Fernsehen oder im Internet zu sehen bekommen. Das Interesse an den Spielen boome, sagte ein Sprecher. "Tag für Tag" verzeichne man bei den digitalen Zugriffen neue Rekordwerte.

Skateboard-Teenager bieten grandiose Show

Am Montag dürften neue Rekordwerte purzeln, denn die erst 13 Jahre alte Skateboarderin Momiji Nishiya bescherte dem Gastgeberland bei der Olympia-Premiere den Sieg. In der Disziplin Street setzte sie sich vor der ebenfalls 13-jährigen Rayssa Leal aus Brasilien und ihrer 16 Jahre alten Landsfrau Funa Nakayama durch.

Es war unglaublich, mit welchen Tricks die Teenager im Ariake Sports Park die Hindernisse nahmen, Stürze und Schürfwunden inklusive. Zwei Läufe à 45 Sekunden mussten sie absolvieren und auf einem Parcours mit Hindernissen fünf Tricks zeigen, die jeweils gesondert bewertet wurden. Zwei Wertungen wurden gestrichen, die anderen summiert.

Ergebnisse Skateboard, Street, Frauen, Finale Gold JPN Momiji Nishiya Silber BRA Rayssa Leal Bronze JPN Funa Nakayama 4. USA Alexis Sablone 5. NED Roos Zwetsloot Alle Platzierungen

Stoephasius Deutschlands jüngste Olympia-Hoffnung

Olympiasiegerin Nishiya ist keine Ausnahme. Es gibt eine Reihe von Teenager-Skateboarderinnen in Tokio. Auch die jüngste deutsche Olympionikin, Lilly Stoephasius (14), sorgt auf dem Brett in der Disziplin Park für Furore. Am 4. August hat sie ihren großen Auftritt - und dann werden nicht nur ihre mehr als 10.000 Instagram-Follower die Daumen drücken.

Die Jagd nach den jungen Olympia-Fans

Skateboarding gehört neben Klettern und Surfen zu den Sportarten, die Olympia frischer machen und die jungen Zuschauer dazu bringen sollen, statt Netflix den Livestream aus Tokio zu wählen.