Tischtennis: Ovtcharov zieht ins Olympia-Halbfinale ein

Was für eine Aufholjagd! Dimitrij Ovtcharov lag im olympischen Tischtennis-Turnier im Viertelfinale schon klar im Hintertreffen, drehte dann aber auf und kämpft am Donnerstag (29.07.2021/ab 9.00 Uhr MESZ im Livecenter auf sportschau.de) im Halbfinale um die Medaillen.

Der frühere Weltranglistenerste Ovtcharov darf weiter auf seine zweite Olympia-Einzelmedaille hoffen. Der letzte im Einzel verbliebene Deutsche drehte am Mittwoch (28.07.2021) im Tokio Metropolitan Gymnasium einen 0:2-Satzrückstand und bezwang den Brasilianer Hugo Calderano in der Runde der letzten Acht in einem packenden Kräftemessen mit 4:2 (7:11, 5:11, 11:8, 11:7, 11:8, 11:2).

Viele Fehler zu Beginn des Spiels

Ovtcharov fand im Duell mit seinem Vereinskollegen bei Fakel Orenburg in Russland gerade noch rechtzeitig zu seinem Spiel, nachdem ihm lange viele vermeidbare Fehler unterlaufen waren. Der Traum von einer zweiten Olympia-Medaille im Einzel nach Bronze 2012 in London lebt für den Weltranglistenachten damit weiter.

Rio-Olympiasieger wartet auf Ovtcharov

Dimitrij Ovtcharov steht in Tokio im Halbfinale.

Ovtcharov trifft nun im Halbfinale auf Rio-Gewinner Ma Long aus China. Im zweiten Duell um den Einzug ins Endspiel am Freitag (14.00 Uhr MESZ) misst sich der chinesische Weltranglistenerste Fan Zhendong aus China mit Lin Yun-Ju aus Taiwan.

Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll war im Achtelfinale gescheitert. Boll und Ovtcharov können aber noch mit der Mannschaft eine Medaille holen. Sie treffen am Sonntag auf Portugal.

Han Ying verliert Viertelfinale klar

Die Entscheidung bei den Frauen geht ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Han Ying, die in China geboren wurde und 2002 nach Deutschland kam, musste sich im Viertelfinale der 19 Plätze höher eingestuften Weltranglistendritten Sun Yingsha mit 0:4 geschlagen geben.