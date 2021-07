07:37 min | 27.07.2021 | Das Erste Triathlon, Frauen: Flora Duffy krönt ihre Karriere

Triathlon: Lindemann verpasst Olympia-Medaille, Duffy siegt

Triathletin Laura Lindemann hat bei den Olympischen Spielen in Tokio trotz einer starken Vorstellung eine Medaille verpasst. Die 25-Jährige aus Potsdam kam am Dienstag (27.07.2021) beim Sieg von Flora Duffy aus Bermuda auf den achten Platz.

Zur ersten Medaille einer deutschen Triathletin bei Sommerspielen fehlten Lindemann, die nach dem Radfahren noch Zweite war, 1:21 Minuten. "Ich war die ganze Zeit am Limit. Beim Laufen hat einfach die Kraft gefehlt", zeigte sich Lindemann etwas enttäuscht. "Heute Abend werde ich realisieren, dass es ein gutes Ergebnis ist", fügte die 25-Jährige hinzu.

Die 33 Jahre alte Ex-Weltmeisterin Duffy setzte sich in der Odaiba Bay von Tokio, direkt neben der Rainbow Bridge, nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und zehn Kilometer Laufen in 1:55:36 Stunden souverän vor der Britin Georgia Taylor-Brown (+1:14 Minuten) und Katie Zaferes (USA/+1:26) durch. Für das nur 64.000 Einwohner zählende britische Überseegebiet Bermuda war es der erste Olympiasieg und die erst zweite Medaille überhaupt nach Bronze für den Boxer Clarence Hill 1976 in Montreal.

Lindemann als Achte beste Deutsche bei Olympia

Lindemann hatte im Ziel 2:48 Minuten Rückstand. Dennoch war es der beste Platz einer deutschen Triathletin in einem olympischen Rennen. Anja Dittmer (2004) und Anne Haug (2012) hatten jeweils Platz elf belegt. Die zweite deutsche Starterin, Anabel Knoll (Ingolstadt), lief auf Platz 31 (+9:09) ein.

Triathlon: Lindemann "hat einfach die Kraft gefehlt" Laura Lindemann wird beim Triathlon der Olympischen Spiele in Tokio Achte, zufrieden ist die Deutsche instesamt nicht.

Rennen startet verspätet

Das Rennen begann wegen strömenden Regens mit 15 Minuten Verspätung, die Bedingungen waren vor allem auf der nassen Radstrecke höchst anspruchsvoll. Lindemann lieferte ein starkes Schwimmen ab und stieg als Siebte auf das Rad. Dort setzte sich die Potsdamerin mit einer Spitzengruppe ab, die kurz vor dem Wechsel auf vier Athletinnen schrumpfte. Auf einem Medaillenrang ging Lindemann auf die abschließenden 10 km, dort reichte die Kraft nicht mehr.

Ergebnisse Triathlon, Frauen, Rennen Gold BER Flora Duffy Silber GBR Georgia Taylor-Brown Bronze USA Katie Zaferes 4. NED Rachel Klamer 5. FRA Leonie Periault 8. GER Laura Lindemann 31. GER Anabel Knoll Alle Platzierungen

Dopingverdacht: Jelistratowa vor dem Rennen ausgeschlossen

Bereits vor dem Startschuss sorgte Julija Jelistratowa für einen Eklat. Die Ukrainerin wurde wegen Dopingverdachts vom Rennen ausgeschlossen. Bei der 33-Jährigen war bei einer Kontrolle vom 5. Juni eine verbotene Substanz entdeckt worden, der Triathlon-Weltverband war darüber am 24. Juli informiert worden. Jelistratowa ist nun vorläufig gesperrt und hat das Recht, die B-Probe analysieren zu lassen.

Bei den Männern hatte der Norweger Kristian Blummenfelt in Tokio die anderen Favoriten düpiert und war zu Gold gesprintet.

Die erstmalig ausgetragene Mixed-Staffel findet am Samstag (31.07.2021/ab 0.20 Uhr MESZ im Livecenter) statt. Dort rechnen sich die deutsche Triathleten die größten Medaillenchancen aus.