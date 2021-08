Wasserspringen

Turmspringer Timo Barthel verpasst das Olympia-Finale deutlich

Wasserspringer Timo Barthel vom SV Halle hat das Olympia-Finale vom Zehn-Meter-Turm klar verpasst. Am Samstag (07.08.2021) landete der 25-Jährige im Halbfinale nur auf Rang 17. Um die Medaillen in Tokio springen lediglich die besten Zwölf.

Nach drei mäßigen Sprüngen zum Auftakt mit Wertungen von 64,80, 65,60 und 63,00 gelang Timo Barthel im vierten Durchgang ein starker rückwärts gesprungener dreieinhalbfacher Ssalto. Die Punktrichter bewerteten diesen Sprung mit 84,60 Punkten. Kein anderer Springer bekam in Runde vier solch eine hohe Punktzahl zugesprochen. "Timo Barthel, du bist ein Teufelskerl!", hieß es im sportschau.de-Livecenter nach diesem Versuch.

Barthel lag vor den abschließenden zwei Sprüngen auf Rang acht aussichtsreich im Rennen um die Finalplätze, doch der fünfte Durchgang misslang ihm komplett: Für den nicht sauber eingetauchten dreieinhalbfachen Rückwärtssalto gab es lediglich 28,90 Punkte. Nun hieß es "From Hero to (fast) Zero" in der Live-Berichterstattung.

57,60 Punkte für den abschließenden zweieinhalbfachen Rückwärtssprung mit eineinhalbfacher Schraube konnten Barthel nicht mehr zurück unter die Top Zwölf bringen. Das Olympia-Abenteuer im Tokyo Aquatics Centre war für ihn mit 364,50 Punkten um kurz nach halb zwölf Ortszeit beendet. Der zweite deutsche Springer, der erst 16 Jahre alte Jaden Eikermann, war bereits in der Qualifikation ausgeschieden.