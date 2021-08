46:40 min | 06.08.2021 | Das Erste Beachvolleyball: USA gegen Australien - das Frauen-Finale in voller Länge Mariafe Artacho und Taliqua Clancy (Australien) spielen gegen April Ross und Alix Klineman (USA) um Gold.

Beachvolleyball: US-Duo im Schnelldurchgang zu olympischem Gold

Die amerikanischen Beachvolleyballerinnen Alix Klineman und April Ross haben in der Mittagshitze von Tokio eine überragende Leistung geliefert und im Schnelldurchgang Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio abgeräumt. Silber ging an Australien.

Im Finale gelang den favorisierten Alix Klineman/April Ross am Freitag (06.08.2021) ein guter Start. Die US-Amerikanerinnen setzten das australische Duo Mariafe Artacho Del Solar/Taliqua Clancy mit einem deutlichen 21:15-Erfolg im ersten Satz unter Druck.

Artacho Del Solar/Clancy schienen unbeeindruckt und legten im zweiten Satz zunächst zwei Punkte vor. Doch die fast fehlerlos aufspielenden US-Amerikanerinnen glichen schnell aus, übernahmen die Führung und zogen auf 10:2 davon. Die Australierinnen konnten bei brütender Hitze im Hafen von Tokiozwischenzeitlich den Abstand noch auf vier Punkte verkürzen. Artacho Del Solar/Clancy gelang es auch die ersten beiden Matchbälle noch abzuwehren, doch die Favoritinnen behielten am Ende die Oberhand und ließen sich den Erfolg mit dem deutlichen 21:16 im zweiten Satz nicht mehr nehmen. Nach knapp 46 Minuten waren Gold und Silber vergeben. Die 39 Jahre alte Ross komplettierte damit nach Silber in London und Bronze in Rio ihren olympischen Medaillensatz.

Auf ihrem Weg ins Endspiel um Gold hatte das US-Duo auch den deutschen Medaillentraum beendet und Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Viertelfinale aus dem Turnier geworfen.

Ergebnisse Beachvolleyball, Frauen, Endstand Gold USA April Ross / Alix Klineman Silber AUS Mariafe Artacho / Taliqua Clancy Bronze SUI Anouk Vergé-Dépré / Joana Heidrich 4. LAT Anastasija Kravcenoka / Tina Graudina 5. CAN Sarah Pavan / Melissa Humana-Paredes 5. GER Laura Ludwig / Margareta Kozuch 19. GER Karla Borger / Julia Sude Alle Platzierungen

Kampf um Bronze: Schweiz gewinnt kleines Finale gegen Lettland

Bronze ging an die Schweizerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich, die sich mit einem glatten Zwei-Satz-Sieg (21:19, 21:15) gegen das lettische Duo Tina Graudina und Anastasija Kravcenoka durchsetzten konnte.