Rudern

Zeidler hadert mit Ruderstrecke und ätzt gegen Olympiasieger

Auch einen Tag nach seinem überraschenden Aus im Halbfinale saß der Frust bei Einer-Ruderer Oliver Zeidler am Freitag (30.07.2021) tief. Der 25-Jährige haderte mit der Strecke - und teilte sogar gegen Olympia-Sieger Stefanos Ntouskous aus.

"Diese Strecke hier verzeiht nichts", sagte Zeidler dem ZDF mit Blick auf sein überraschendes Halbfinal-Aus. Eine Gratulation für Olympiasieger Stefanos Ntouskous (Giechenland), der den Deutschen im Halbfinallauf deutlich distanziert hatte, kam dem 25-Jährigen nicht über die Lippen - ganz im Gegenteil. Der Bayer ätzte: "Bei anderen Bedingungen hätte er gegen Kjetil Borch und Sverri Nielsen keine Chance gehabt. Aber das ist Olympia. Man schreibt hier seine eigenen Geschichten."

Während Zeidler im B-Finale ranmusste, ruderte Ntouskous souverän zum Olympia-Sieg. Der 24-Jährige verwies dabei auch noch den Norweger Borch und Damir Martin (Kroatien) auf die Plätze und jubelte über eine ganz starke Vorstellung. Der Däne Nielsen wurde Vierter.

Zeidler: "Einfach niederschmetternd"

Zeidler, der erst 2016 vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, galt im Vorfeld der Spiele als eine der größten Goldhoffnungen des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Seine ersten Olympischen Spiele beendete der Ingolstädter mit einem klaren Sieg im B-Finale auf Platz sieben. Im Ziel schüttelte der Dominator der vergangenen Jahre allerdings den Kopf und haderte mit seiner Leistung vom Vortag: "Gestern diese Zusammenkunft von unglücklichen Umständen, nicht mehr in der Lage zu sein, dieses Rennen zu Ende zu fahren, in einem Stil, in dem ich es sonst hätte zu Ende fahren können, ist einfach niederschmetternd. Ich war heute ganz sicherlich nicht auf der Höhe, es ist ein sehr schwacher Trost das B-Finale zu gewinnen."

Am Ende des Interviews gab er sich kampfeslustig: "Ich stehe am Anfang meiner Karriere. Ich will auf jeden Fall weitermachen. Das tue ich auch für meinen Vater, für die ganze Arbeit, die er reingesteckt hat." Als er über seinen Vater sprach, der auch sein Trainer ist, und über Tokio resümierte, fügte er den Tränen nahe hinzu: "Nach vier Jahren hier bei Olympia zu stehen und als Medaillenkandidat hierhin gefahren zu sein, das war schon eine außergewöhnliche Geschichte. Aber leider sollte es kein Happy End sein."