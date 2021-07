Nachrichten

Zu großes Olympia-Team: Sechs polnische Schwimmer heimgeschickt

Für sechs polnische Schwimmer war das Abenteuer Olympia kurz nach der Ankunft in Tokio schon wieder beendet. Wegen eines Nominierungsfehlers ihres Verbandes mussten die Athleten umgehend die Rückreise antreten.

Der polnische Schwimmverband PZP hatte statt der erlaubten 17 gleich 23 Aktive für die olympischen Schwimmwettbewerbe in Japans Hauptstadt nominiert. Nach ihrer vorzeitigen Heimkehr warf eine Athletin dem PZP "Inkompetenz" vor. Einer ihrer Kollegen sprach von einer "absurden Situation".

Polens Sportminister Piotr Glinski verlangte vom PZP "umgehend" eine Erklärung für die Affäre. "So eine Situation darf sich in einem professionell geführten Sportverband nicht ereignen", hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Für die Vorbereitung und Akkreditierung der Olympia-Teilnehmer seien die nationalen Verbände zuständig. Verbandsdirektor Pawel Slominski entschuldigte sich "mit großem Bedauern, Traurigkeit und Bitterkeit" für die Schlampigkeit in seinem Haus und erklärte den Fauxpas mit dem Wunsch, "so vielen Athleten und Trainern wie möglich die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu ermöglichen".

Schwimmerin Tchorz beklagt "Inkompetenz"

Slominskis Rechtfertigungsversuche konnten Alicja Tchorz nicht über die Enttäuschung über das abrupte Ende der Träume von ihren dritten Sommerspielen in Serie nach 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro hinwegtrösten.

"Man muss sich vorstellen, dass man fünf Jahre seines Lebens opfert, und dann wird aus diesem Opfer auf solch eine Weise durch Inkompetenz und ein unzureichendes Verständnis der Regeln ein totaler Flop." Alicja Tchorz via Facebook

Ihr Teamkamerad Mateusz Chowaniec reagierte ebenfalls mit Fassungslosigkeit. "Eine solch absurde Situation hätte niemals passieren dürfen", meinte der Athlet.

Rücktritts-Forderung der Athleten

Für alle sechs verhinderten Olympia-Starter ist das letzte Wort in der Posse noch nicht gesprochen. Die gesamte Gruppe forderte die Führung des Verbandes zum Rücktritt auf. Außerdem kündigten die Aktiven die Einleitung rechtlicher Schritte gegen die verantwortlichen Funktionäre in der PZP-Spitze an.