Schillernde Schlussfeier - Paralympics in Tokio beendet

Bei der Schlussfeier waren viele deutschen Athleten schon nicht mehr dabei. Die Sportlerinnen und Sportler mussten aus Gründen des Infektionsschutzes zwei Tage nach dem letzten Wettkampf das paralympische Dorf verlassen: Am Samstag kehrten die Radsportler, viele Schwimmer und die Sitzvolleyballer heim, am Sonntag folgen die Tischtennis-Spieler und zahlreiche Leichtathleten.

Bei der Eröffnungsfeier hatten Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und Radsportler Michael Teuber die deutsche Flagge ins Stadion getragen.

Nach den Paralympics ist vor den Paralympics

Spektakulärer Bestandteil der Abschlussfeier auch diesmal: die Übergabe zum nächsten Austragungsort. 2024 wird Paris Schauplatz für die Olympischen und Paralympischen Spiele sein, bevor dann 2028 Los Angeles die Gastgeberrolle übernehmen wird.

Frankreichs Hauptstadt präsentierte sich in der Schlussfeier von Tokio dank einer Computeranimation bestens gerüstet für das große paralympische Sportfest: Am Eiffelturm wehte eine überdimensionale Fahne mit den paralympischen Symbolen, während eine der vier Stützen des Pariser Wahrzeichens als Sprinter-Prothese erschien.

Highlight war eine Live-Performance in Paris, zu der der bettlägerige Künstler Pone eine Komposition beisteuerte. Pones Besonderheit: Der Musiker und frühere Rapper komponiert und kommuniziert dank einer Software, die rein durch die Bewegung seiner Augen gesteuert wird. Sein Auftritt sorgte für enormen Jubel sowohl in Paris als auch in Tokio.

In Umsetzung einer besonderen Idee hatten die Paris-Organisatoren zuvor die Marseillaise, die französische Nationalhymne, in einer Zeichensprachen-Version dargeboten - gefilmt im Louvre, dem weltberühmten Museum mit der Pyramide.

Ausnahmsweise nur drei Jahre "Olympiade"

Die paralympische Flamme ist erloschen. Doch wegen der Verschiebung der Spiele 2020 dauert es diesmal ausnahmsweise nur drei Jahre, bis das Feuer neu entfacht wird - dann im Olympiastadion von Paris.