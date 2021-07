Nachrichten

Höchstwert: 24 neue positive Corona-Tests im Umfeld der Spiele

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat am Donnerstag (29.07.2021) 24 neue positive Corona-Tests im Zusammenhang mit den Spielen in Tokio bestätigt. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Erfassung am 1. Juli, die Gesamtzahl steigt auf 193. Parallel erreichen die Infektionszahlen in der Bevölkerung Tokios einen Höchststand.

Drei der 24 neuen am Mittwoch erfolgten positiven Corona-Tests seien Athletinnen und Athleten zuzuordnen, teilte das IOC mit. Aus welchen Ländern diese Menschen kommen, gab die Organisation nicht bekannt. Die Gesamtzahl der positiv auf das Virus getesteten Aktiven bei den Spielen beträgt laut IOC nun 20. Hinzu kämen weitere positive Tests bei Mitarbeitenden der Spiele sowie bei beauftragten Firmen.

Im deutschen Team hatte es am vergangenen Freitag bei Radsportler Simon Geschke den positiven Test gegeben.

Neuinfektionen in Tokio ebenfalls auf Höchststand

Japans Hauptstadt Tokio hatte am Mittwoch mit 3.177 Neuinfektionen einen Höchstwert seit Ausbruch der Corona-Pandemie vermeldet. Das IOC bestreitet einen Zusammenhang mit den Spielen.

Soweit ihm bewusst sei, sei keine Infektion von Beteiligten an den Sommerspielen auf die japanische Bevölkerung übergegangen, sagte IOC-Sprecher Mark Adams. Aktuell werden zwei Infizierte aus dem Umfeld der Spiele im Krankenhaus behandelt, keiner davon habe einen schweren Verlauf, so das IOC.