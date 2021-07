Radsport

Radprofi Geschke nach Corona-Infektion bei Olympia: "War nicht fahrlässig"

Simon Geschke kann sich seinen positiven Corona-Test in Tokio nicht erklären. Er sei geimpft und habe sich vorsichtig verhalten, sagte er. Der Radprofi ist der erste Corona-Fall im deutschen Olympia-Team.

Offenbar verläuft die Covid-Erkrankung bei Geschke bisher sehr leicht. "Ich habe keine Symptome. Dank meiner Impfung habe ich nur eine sehr geringe Viruslast abbekommen", sagte der 35-Jährige am Samstagmorgen (24.07.2021) im ZDF. "Emotional geht es mir nicht so gut, gesundheitlich aber sehr gut."

Geschke war am Freitag positiv auf das Virus getestet und damit für das Straßenrennen am Samstag gesperrt worden. Allerdings, so Geschke: "Coronavirus hört sich schlimm an. Mein PCR-Test ist aber nur leicht positiv. Der Wert ist so gering, dass wohl nicht jeder Test ausgeschlagen hätte."

Ansteckung am Flughafen?

Geschke äußerte sich auch zu Vermutungen, wo er sich angesteckt haben könnte. "Ich bin von der Tour de France direkt nach Tokio geflogen. Die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung war wahrscheinlich der Flughafen", erklärte der neunfache Tour-de-France-Starter. "Ich war nicht fahrlässig. Ich kann mir das nur so erklären, dass mein Immunsystem nach der Tour schwach war und ich mich durch irgendwas am Flughafen angesteckt habe. Das ist meine Theorie."

Zehn Tage Quarantäne

Wie geht es nun weiter mit Geschke? Laut Regelwerk muss der gebürtige Berliner nun zehn Tage in Quarantäne. "Ich hoffe, dass sich da noch etwas ändert, so Geschke, der sich am Morgen noch im Teamhotel am Mount Fuji rund 100 Kilometer westlich von Tokio aufhielt.

Geschke: "Bei der Tour de France dürfte ich weiterfahren"

"Ich bin seit sechs Wochen unterwegs und möchte nach Hause. Unser Arzt hat gesagt, dass ich mit meinem Testergebnis in Europa reisen dürfte, bei der Tour hätte ich weiterfahren dürfen, weil man keine Ansteckungsgefahr ist. Aber in Japan ist alles etwas anders." Nach eigenen Angaben hat Geschke einen so genannten CT-Wert von 31. Das Robert Koch-Institut gibt als Richtwert an, dass ein Corona-Infizierter mit einem Wert von größer als 30 nicht ansteckend ist.