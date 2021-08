Leichtathletik

Busemanns Olympia-Orakel: So stehen die deutschen Mehrkampf-Chancen

Im Zehnkampf kommt es zu einem Duell der Giganten. Weltmeister Niklas Kaul feiert seine Olympia-Premiere. Carolin Schäfer hofft im Siebenkampf auf gute Form.

Männer

Zehnkampf

Es steht an: Der Kampf der Giganten. Noch nie sind zwei so leistungsstarke Zehnkämpfer aufeinandergetroffen. Weltrekordler Kevin Mayer und der Fast-9.000er Damian Warner. Der Kanadier stand immer im Schatten eines besseren Athleten, er konnte sich in seinem Dunstkreis immer austoben, vier Medaillen bei WM und Olympia sprechen eine deutliche Sprache. Aber als Mayer plötzlich in Doha ausschied, konnte Warner die Chance nicht nutzen. Mayer hat seitdem mehr trainiert als "gewettkampft". Ein Weitsprung in Monaco und der Hallen-EM-Titel sind alles Zählbare in diesem Jahr, doch er kennt es nicht anders. Er wird in Top-Form da sein, nichts anderes als Olympia-Gold fehlt ihm in seiner Sammlung.

Niklas Kaul steht im Fokus

Als Zehnkampf-Weltmeister steht Niklas Kaul bei seinen ersten Olympischen Spielen im Fokus.

Weltmeister Niklas Kaul ist etwas schwer in die Gänge gekommen, aber er entwickelt sich. Dennoch ist die Bürde des Titels nicht zu unterschätzen. Mit diesem einen Wettkampf steigt man in die Aristokratie des Zehnkampfes auf.

Man ist nicht mehr der Juniorenweltmeister, sondern der von den Großen. Das ist ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Wahrnehmung. Man will es selbst nicht wahrhaben, aber das macht was mit einem. Das Gute ist, dass er noch zwei weitere Olympiaden vor sich hat. Er kann hier in Tokio geschmeidig genießen - und das versucht Kaul immer. Und das macht ihn auch so gut. Der Fokus auf sich selbst.

Der olympische Zehnkampf wird gut

Kai Kazmirek war schon mal ganz nah dran an einer olympischen Medaille. Dieses Ziel schwebt bei beiden mit. Der Zehnkampf hat seine Tücken, und wir haben es in Doha gesehen, wenn man Unvorhersehbares für sich nutzen kann. Kazmirek rechnet sich im Weit- und Stabhochsprung gute Leistungen aus, will in den Bereich seiner Bestleistung kommen und Verpasstes nachholen. Dennoch sind die anderen für unsere Jungs im Moment zu stark.

Aber der Wettkampf dauert ja zwei Tage. Mit Garrett Scantling gibt es einen alten neuen Athleten im Mehrkampfzirkus, der die vergangenen fünf Jahre Football gespielt hat. Er ist gefährlich für die anderen. Er ist dankbar, ein "Olympian" zu sein und hat aus der Erfahrung, im Football nicht den erhofften Durchbruch geschafft zu haben, extrem gelernt und ist glücklich über diese Möglichkeit.

Dankbar und sehr gläubig ist auch Lindon Victor, der in Doha in seiner stärksten Disziplin, dem Diskuswerfen, drei Ungültige machte. Auch er will und wird zeigen, was in ihm steckt und jenseits der 8.500 Punkte rauskommen. Und was machen Lepage oder auch der junge Australier Moloney? Fragen über Fragen. Nur eins ist sicher: Der olympische Zehnkampf wird ein guter.

Frauen

Siebenkampf

Die beiden großen Damen des Siebenkampfes haben in diesem Jahr noch keinen Mehrkampf bestritten. Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson hat ihren Achillessehnenriss überwunden und ist mit 1,84 Metern im Hochsprung und 6,10 Metern wieder ins Wettkampfgeschehen eingestiegen. Der Körper hält, die Spritzigkeit fehlt. Wie es bei Nafissatou Thiam aussieht, bleibt auch abzuwarten. Nach dem Hallen-EM-Titel hat sie sich bewusst dazu entschieden keinen Siebenkampf zu bestreiten, um in einigen Disziplinen an Feinheiten zu feilen.

Ähnlich erging es Carolin Schäfer, aber aus dem Grund, dass sie eine Impfung nicht vertragen hat. Götzis und Ratingen musste sie sausen lassen, hat direkt im Vorfeld wieder drei Einzeldisziplinen zur Zufriedenheit absolvieren können und geht zuversichtlich in den Wettkampf nach Tokio.

Medaillen lassen sich nicht planen

Siebenkämpferin Carolin Schäfer geht zuversichtlich in den Wettkampf in Tokio.

Dort warten an der Spitze drei US-Amerikanerinnen, die von den anderen gejagt werden. Es liegen noch nicht alle Karten auf dem Tisch, trotzdem wird es für Caro Schäfer unglaublich schwer, mit diesem hakeligen Saisonauftakt in Tokio eine Top-Leistung zu bringen. Das Ziel war immer die Medaille, die Nominierung für Tokio ist schon der erste Sieg, aber hoffentlich entwickelt sie dort den Spaß, den sie aus dem Sport kennt. Wann der anfängt, vermag nur sie zu sagen, aber wenn sie mit der Vorgeschichte über 6.400 Punkte macht, wäre das toll. Medaillen kann man nicht planen, aber es wird nicht leicht.

Für Vanessa Grimm konnte die Saison nicht besser laufen. Weil sie in Götzis von einer Bestleistung zur nächsten marschierte, gibt es Tokio als Belohnung nun obendrauf.