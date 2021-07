Basketball

Deutsche Basketballer zurück auf der Olympia-Bühne

von Raphael Honndorf

Erstmals seit 13 Jahren ist Deutschland wieder im olympischen Basketball-Turnier vertreten. Die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale stehen wegen des Turniermodus gut, ein Sieg zum Auftakt gegen Italien am Sonntag (25.07.2021) ist dafür aber enorm wichtig.

Erst vor knapp drei Wochen hat sich das deutsche Team durch den Sieg beim Qualifikationsturnier im kroatischen Split den Traum von der ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 erfüllt. Mit der gleichen Leidenschaft will das Team von Bundestrainer Henrik Rödl nun auch in Tokio seine Partien angehen.

"Wir möchten in Tokio natürlich die mannschaftliche Geschlossenheit und den Teamgeist zeigen, der uns in Split letztlich den Erfolg gebracht hat. Wir sind bereit, es kann losgehen", erklärte der 52-Jährige zuletzt. Man wolle "unbequem" und "schwer auszurechnen" sein, lautet die Vorgabe.

Dabei muss die Mannschaft des Deutschen Basketball Bundes (DBB) auf einige bekannte Namen wie Dennis Schröder, Daniel Theis oder Maxi Kleber verzichten, hat mit Isaac Bonga oder Moritz Wagner dennoch NBA-Power in seinen Reihen.

Rödl und Benzing warnen vor Italien

Der erste Vorrundengegner des deutschen Teams in der Saitama Super Arena nach über einer Dekade Olympia-Abstinenz ist Italien. Die Südeuropäer schätzt Rödl als "offensiv und defensiv sehr mobil" ein: "Sie haben viele gute und schnelle Guards, die uns voll fordern werden. Auch auf die guten Werfer müssen wir ein besonderes Augenmerk legen." Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Finale des Supercups in Hamburg vor fünf Wochen setzte sich Deutschland mit 91:79 durch - dort aber trat Italien noch nicht in Bestbesetzung an.

Vor allem die NBA-Spieler Danilo Gallinari (Atlanta Hawks), Nicolo Melli (bis Juli 2021 Dallas Mavericks) und Niccolo Mannion (Golden State Warriors) sind nach Aussage von Rödl unter besondere Bewachung zu stellen. Zu was die Italiener fähig sind, zeigten sie in der Qualifikation, weshalb auch der deutsche Kapitän Robin Benzing zur Vorsicht mahnt: "Italien ist ein tougher Gegner. Die haben die Serben nicht umsonst kurz rasiert bei der Qualifikation."

Nach Italien warten Nigeria und Australien

Das erste Spiel wird ein Wegweiser für das Turnier werden. Ein Sieg ist fast schon Pflicht, denn die weiteren Gegner in der Vorrundengruppe B sind Nigeria und Australien. Beide Teams hatten in der Vorbereitung mit einem Sieg über die USA aufhorchen lassen. Der Modus des olympischen Basketball-Turniers sieht vor, dass die ersten beiden Mannschaften der drei Gruppen und die zwei besten Gruppendritten ins Viertelfinale kommen.

Das deutsche Basketball-Team der Männer bejubelt die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

"Wir haben starke Gegner, aber auch genügend Selbstvertrauen getankt. Es wird nicht einfach, aber wir gehen mit einem guten Gefühl in die Spiele", sagte Bonga im "SPOX"-Interview. Dennoch sei das Ziel "zumindest mal durch die Gruppenphase" zu kommen. "Einen echten Favoriten sehe ich in dieser Gruppe nicht. Ich habe alle drei schon gesehen und das nimmt sich glaube ich nicht viel."

Mentale Unterstützung von Schröder und Nowitzki

Dass Starspieler Schröder nicht zur Verfügung steht, hat indes keine sportlichen Gründe. Der Aufbauspieler, der zuletzt bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag stand, kann die DBB-Auswahl wegen zu hoher Versicherungsanforderungen nicht unterstützen.

"Ich wäre unglaublich gerne in Tokio mit dabei gewesen. Es sind die Olympischen Spiele, das ist für einen Sportler so ziemlich das Größte, und von einer Teilnahme an Olympia habe ich immer geträumt", sagte Schröder: "Ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass ich bei diesem bedeutungsvollen Turnier nicht zusammen mit dem Team auflaufen und kämpfen kann." Er wolle seine Teamkameraden nun als "größter Fan des Teams" unterstützen.

Auch Dirk Nowitzki, der 2008 an den Sommerspielen in Peking teilnahm und dabei auch deutscher Fahnenträger war, übermittelte Tipps nach Tokio: "Natürlich sind die besten Mannschaften der Welt dabei, aber wenn sie unbekümmert spielen, als Team auftreten und gut verteidigen, dann hoffe ich, dass sie ein gutes Turnier spielen werden", so der 43-Jährige bei "Sport1".

Dennis Schröder gratuliert dem deutschen Basketball-Trainer Henrik Rödl. (Archiv)

Wie man als Team auftritt, haben die Männer von Rödl in Split gezeigt. Wenn sie nun bei ihrem Spielstil bleiben und jeder für jeden kämpft, kann es auch bei Olympia schwer werden, sie zu schlagen. Oder wie es Isaac Bonga sagte: "Wir wollen die Mannschaft sein, gegen die es der Gegner hasst zu spielen."