Bogenschießen

Deutsche Bogenschützinnen verpatzen Olympia-Auftakt

Das hatten sich die deutschen Bogenschützinnen anders vorgestellt. In der Qualifikation bei den Olympischen Spielen in Tokio blieben sie am Freitag (23.07.2021) hinter den Erwartungen zurück. Lisa Unruh - Silbermedaillen-Gewinnerin von Rio - landete nur auf Rang 26.

Damit verspielten die Deutschen eine gute Ausgangslage für den Einzelwettbewerb. "Vom Gesamtresümee her können wir nicht zufrieden sein", sagte Bundestrainer Oliver Haidn. Beste Deutsche wurde die Thüringerin Michelle Kroppen (655 Ringe) auf Platz elf. Haidn lobte die 25-Jährige für eine "ordentliche zweite Runde", in der sie "sauber gekämpft hat".

Traum vom Olympia-Märchen als Ehepaar geplatzt

Lisa Unruh, die vor fünf Jahren die erste deutsche Olympia-Medaille in dieser Sportart überhaupt geholt hatte, enttäuschte auf Rang 26 (647 Ringe). Damit platzte auch ihr Traum, gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian Unruh im Mixed-Wettbewerb am Samstag (24.02., ab 2:30 Uhr im Sportschau-Livestream) zu starten.



Der Verband hatte bereits im Vorfeld festgelegt, die beste Einzelstarterin in der Qualifikation für diesen Wettbewerb zu nominieren. "Es wäre "sicherlich sehr schön gewesen", gemeinsam mit ihrem Mann im Mixed anzutreten, sagte Unruh, "aber Michelle war deutlich besser und hat es verdient". Florian Unruh, in der Qualifikation auf Rang 33, war als einziger startberechtigter deutscher Mann für den Mixed-Wettbewerb gesetzt. Die beiden Deutschen treffen im Achtelfinale auf Taiwan.

Dritte deutsche Schützin in der Qualifikation war die erst 20-jährige Charline Schwarz. Ihre 607 Ringe bedeuteten Platz 60.

Team: Deutschland trifft auf Taiwan

Anhand der Platzierungen in der Qualifikation wurden die Paarungen für die erste K.o.-Runde des Frauen-Einzels ab kommendem Dienstag ermittelt. Aufgrund der schwächeren Quali-Leistungen treffen die Deutschen in der Einzel-Entscheidung nun auf vermeintlich stärkere Gegnerinnen.

Südkoreaner dominieren Qualifikation

Beste Schützin war San An (680 Ringe) aus der gewohnt starken Mannschaft Südkoreas. Gleich vier Athletinnen überboten den bisherigen olympischen Rekord.

Russin erleidet Hitzschlag

Die russische Bogenschützin Swetlana Gombojewa wird nach einem Hitzschlag betreut.

Temperaturen von über 30 Grad Celsius im Schatten machten es den Athletinnen im Yumenoshima Park am Freitag nicht leicht. Die russische Bogenschützin Swetlana Gombojewa erlitt einen Hitzschlag, erholte sich aber zum Glück schnell. Bei der 23-Jährigen sei wieder "alles in Ordnung", twitterte das Russische Olympische Komitee (ROC).