05:55 min | 30.07.2021 | Das Erste Vielseitigkeitsreiten: Krajewski nach Dressur Dritte

Reiten

Deutsche Vielseitigkeitsreiter bei Olympia zunächst auf Platz fünf

Die deutschen Vielseitigkeitsreiter sind nicht wie erhofft in den olympischen Wettbewerb gestartet. Nach einigen Patzern zum Dressur-Auftakt beträgt der Rückstand auf die führenden Briten bereits zehn Punkte.

"Der Abstand ist größer, als wir es eigentlich erhofft hatten", sagte Bundestrainer Hans Melzer: "Aber wir haben ja am Samstag noch einen Trumpf im Ärmel." Der heißt Michael Jung: Der dreimalige Olympiasieger soll mit Chipmunk die deutsche Equipe zumindest ein bisschen näher an den Bronzerang heranführen.

Nach einem guten Start am Freitagmorgen durch Julia Krajewski aus Warendorf mit Amande zeigte Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant zu viele Fehler. Krajewski leistete sich einen kleinen Patzer, war aber mit 25,20 Strafpunkten und dem vorläufig dritten Rang in der Einzelwertung zufrieden: "Mein Ziel waren 25 Punkte - und das haben wir geschafft. Amande ist jetzt kein Dressurpferd, das fällt ihr nicht ganz so leicht. Springen ist mehr ihr Metier", sagte die 32-Jährige.

Auffarth musste einen Fehler im Angaloppieren "und noch ein paar Kleinigkeiten" teuer bezahlen. Sie liegt in der Einzelwertung nur auf Rang 26.

Ergebnisse zählen für Einzel- und Teamwertung.

Die Ergebnisse aller Reiter fließen sowohl in die Einzel- als auch die Teamwertung ein. Anders als noch in Rio gibt es in Tokio kein Streichergebnis mehr. Am Sonntag (ab 0.45 MESZ) steht die Geländeprüfung auf dem Programm. Die Entscheidung über die Medaillen in beiden Wertungen fällt am Montag (ab 10.00 MESZ) im Springen.