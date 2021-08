01:07 min | 02.08.2021 | Das Erste Bahnrad, Frauen: Friedrich/Hinze gewinnen Teamsprint-Silber

Friedrich/Hinze holen Olympia-Silber im Teamsprint

Beim Bahnrad-Auftakt in Tokio sind die Teamsprinterinnen Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze am Montag (02.08.2021) zu Silber gerast.

Das 21 und 23 Jahre alte Duo Friedrich/Hinze hat sich beim ersten Olympiastart der Karriere gleich Platz zwei gesichert. Im Finale mussten sich die deutschen Weltmeisterinnen von 2020 in 31,980 Sekunden nur knapp dem chinesischen Duo Tianshi Zhong und Shanju Bao (31,895 Sekunden) geschlagen geben. Die Chinesinnen waren im Halbfinale in 31,804 Sekunden bereits neuen Weltrekord gefahren.

Bronze ging an das russische Team Daria Schmelewa und Anastasia Woinowa (32,252 Sekunden), das sich im Rennen um Rang drei gegen die Niederlande (32,504 Sekunden) durchsetzte.

Uibel: "Hatten uns mehr ausgerechnet"

Lob gab es nach dem Gewinn der Silbermedaille von Bahnrad-Bundestrainer Detlef Uibel: "Lea-Sophie Friedrich ist die Jüngste hier im Feld. Sie ist erst in dieser Saison als Anfahrerin infrage gekommen. Sie hat sich persönlich um mehr als zwei Zehntel gesteigert. Respekt. Ich bin sehr stolz auf beide Mädels. Das war eine Top-Leistung. Wir fahren zweimal in den Bereich des alten Weltrekords. Ich bin sehr glücklich", sagte der Berliner in der Sportschau. Zur ersten Reaktion von Friedrich/Hinze nach dem Rennen sagte Uibel: "Wir hatten uns schon etwas mehr ausgerechnet. Daher waren beide jetzt direkt nach dem Rennen etwas enttäuscht. Der Rückstand nach der ersten Runde war mit rund einem Zehntel sehr groß. Aber den Mädels gehört die Zukunft."

Friedrich/Hinze in den Vorläufen stark

Friedrich und Hinze, die das jüngste Duo der gesamten Konkurrenz stellten, zeigten bereits vor dem Finale starke Läufe. Sie fuhren die Qualifikation in 32,102 Sekunden Bestzeit und verbesserten sich beim Halbfnial-Sieg gegen die Ukraine noch einmal auf 31,905 Sekunden.